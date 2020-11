Zuhra: Moj otac je bio na Golom otoku i naučio me je što je život

<p><strong>Zlatan Zuhrić Zuhra </strong>(58) snima novu seriju 'Blago nama', a glumac i komičar sada je priznao kako i on sam voli serije te prati 'Netflix'.</p><p>- Odgledao sam nekoliko serija koje su filmski snimljene. To dokazuje koliko se vrijeme promijenilo. Dok sam bio klinac, film 'U zmajevom gnijezdu' bio je top i svi smo kao ludi išli u kino da ga gledamo, a danas je taj film, više-manje, smiješan - rekao je za <a href="https://avaz.ba/showbiz/jet-set/608875/zlatan-zuhric-zuhra-za-avaz-otac-mi-je-bio-na-golom-otoku-naucio-me-sta-je-zivot">Dnevni Avaz</a>.</p><p>Zuhra je završio Elektrotehnički fakultet, a glumu je zavolio, kako kaže, naknadno.</p><p>- Više mi ne nedostaje moja primarna struka, jer sam ja nakupio 35 godina glumačke karijere. Dolazim iz radničke obitelji, moj otac je bio inženjer, bio je na Golom otoku i naučio me je što je život. Ne mogu reći, kao hrpa glumaca, da sam iz glumačke obitelji, pa je sasvim slučajno došla moja želja za glumom... Mi smo bili generacija koja je govorila da će promijeniti svijet. Nismo studirali da bismo jednog dana postali bogati inženjeri, nego smo studirali da budemo školovani ljudi koji će nešto u ovom društvu napraviti - ispričao je.</p><p>Osvrnuo se i na pandemiju korona virusa.</p><p>- Kada im se kaže da se trebaju nositi maske, onda se svi bune jer im to nije lijep modni detalj, a nitko ne razmišlja da bi takva neodgovornost mogla ugroziti i druge. Pa ih ja pitam da su se maske morale nositi 70-ih ili 80-ih, kada su bili brkati policajci, bi li tada poštovali odredbe - objasnio je, a potom zaključio:</p><p>- Tada su se stvari poštovale, a danas su svi zabrinuti za vlastiti komfor. Danas se sve izgubilo, ostala je samo pohlepa i borba za vlastite interese. Svi su trenutačno zauzeti sami sobom.</p>