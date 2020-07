Zuhra opet ljubi: 'Bili smo u vezi prije 25 godina i sad smo opet'

<p>Glumac komičar <strong>Zlatan Zuhrić Zuhra </strong>(58) otkrio je za <a href="https://story.hr/Celebrity/a140564/PAPARAZZO-FOTKE-Bili-smo-u-vezi-prije-25-godina-i-sad-smo-opet-zajedno.html?fbclid=IwAR3eCZpR8Tu3INOf7NNQiGheq8mYdTd2uvaLJQKx2rpgt5W5jVtl4ouP4qc" target="_blank">Story.hr </a>kako je ponovno u vezi sa ženom s kojom je bio prije 25 godina. Radi se o <strong>Moniki Rogić</strong>, a dvojac je snimljen kako šetaju Zagrebom. Zuhra, poznat po ulozi Aljoše iz 'Večernje škole', kaže kako su se 'spetljali' dok su bili mladi, ali onda su odlučili prekinuti, svak je vodio svoj život, a sad su se 'našli'.</p><p><strong>POGLEDAJTE ZUHRINU PRIČU: </strong></p><p>- Monika i ja prvi put bili smo u vezi prije 25 godina. Bili smo mladi i razišli se. U međuvremenu se i njoj i meni dogodio život, a sad smo ponovno zajedno - rekao je glumac za Story. </p><p>Dodao je da se Monika i njegova bivša partnerica, vizažistica <strong>Asja Novaković</strong>, s kojom ima sina <strong>Vjekoslava </strong>(18), odlično slažu. </p><p>- Monika i moja bivša supruga Asja znaju popiti i kavu i nema nikakvih drama - ispričao je Zlatan. Otkrio je i da on i Monika ovo ljeto još nisu uspjeli otići na odmor, ali zato to planiraju učiniti ovog kolovoza. Pobjeći će u jednu osamljenu uvalu na Braču.</p><p>Zuhra igra već više od tri desetljeća, a osim po valjanju od smijeha na njegove izjave u 'Večernjoj školi', pamtimo ga i po ulogama u serijama ‘Cimer fraj’, ‘Na granici’, ‘Zuhra Light Showu’, predstavi ‘Od E do Z’ u kojoj igra s <strong>Enisom Bešlagićem</strong>, a tu je i komad ‘Ocat i sin’, s kojim osvaja publiku.</p><p>- Predstavu sam napravio prije dvije godine i namjerno smo stavili u naslov ‘ocat’. To je odnos između konzervativnijeg oca i sina u pubertetu. A danas je među mladima hit buljenje u mobitel, spavanje do podneva, igranje igrica - kaže Zuhra kojem su zbog pandemije poremećeni planovi. Istaknuo je da u ovim teškim vremenima treba sačuvati dobru volju i duh, ali i napomenuo kako nikome nije idealno, ali treba se prilagoditi.</p>