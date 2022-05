Zuhra u Punjenoj paprici imao ventilatore, Severina bacila prsten u kanal, a Lucija se udaje

Svakoga dana na jednome mjestu donosimo vam najčitanije članke iz našeg digitalne free i PLUS+ ponude. Ovo su priče novinara 24sata iz Show rubrike. Pretplati se na PLUS+ i čitaj sadržaj samo za tvoje oči.

Strastveni u ljubovanju, još strastveniji u obračunavanju. Taj opis vrijedi i za roditelje maloljetnog dječaka koji se bore za skrbništvo, a trenutačno ga, nakon gotovo devet godina sudskih prepucavanja i "ravnopravno" dijele, temperamentnu pjevačicu Severinu Vučković (50) i spretnog biznismena Milana Popovića (55). Početak njihove veze bio je izuzetno filmski. Ona je pjevala na njegovoj zabavi. Svidjela mu se. Tvrdio je da prije te večeri nije bio baš upoznat s likom i djelom buduće majke njegova najstarijeg sina. Čuo je na druženju u Rusiji neki od njezinih hitova. Ali nije, navodno, previše obraćao pažnju ni na njezinu glazbu dok se nisu sreli.

- Prvo me obasjalo sunce jer je zgodan. Poslije, kad sam skontala da zna svirati gitaru, da zna sve meni drage pisme na svitu, a nije muzičar, da upravlja avionom, a nije profesionalni pilot, da kormilari brodom, a nije mornar..., bila sam gotova - prepričavala je Dalmatinka.

Nevolje u raju s Igorom Kojićem počele su kad je popeglao njenu karticu na kojoj je bilo 100.000 kn.

Bivša natjecateljica showa Život na Vagi, Lucija Šarić (26) nedavno je proslavila, kaže, najljepši rođendan ikad. Priuštila si je skupocjeni sat Rolex, a posao joj je omogućio i luksuzni automobil BMW. Darovima se, naravno, pohvalila i na društvenim mrežama.

- Štedjela sam od 11. mjeseca prošle godine za ovaj sat - otkrila nam je Lucia koja je sebi ispunila najveće želje i sve to vlastitim trudom, radom, ali i dobrim idejama. Inače, cijene Rolexa kreću od 30 tisuća kuna...

Automobil joj je, kaže, omogućio posao, a baš takvog, željela je još od svoje 18. godine.

Nema dvojbe da bi plesačica Valentina Walme i glumac Marko Petrić, kad bi stalno plesali zajedno, bili miljenici publike. U "Plesu sa zvijezdama" svaki je sa svojim partnerom. Valentina pleše s Brazilcem Pedrom Soltzom, a Marko s Gabrielom Pilić. Ipak, u uskrsnoj epizodi došli su na svoje. I oni i publika. Toliko strastveno su zaplesali paso doble da ih je uistinu bio gušt gledati. Par, koji je i privatno u vezi, dojmio se i voditelja Igora Mešina.

- Ako se mislite ženiti, a to vam želim, paso doble uzmite za prvi ples - rekao im je Igor Mešin. Pitanje

- Mislite li se ženiti? Razgovarate li o tome? - mudro su prešutjeli.

Maska paprike nije teška, samo je malo nespretna, kaže nam komičar Zlatan Zuhrić Zuhra (60), koji je ispao iz showa 'Masked Singer'. Upravo se on krio iza maske Punjene paprike u kojoj je otpjevao plesne hitove ''Bombastic'' i ''Rythm is a Dancer''. Komičar smatra da je show zabavna ideja zbog raznih nagađanja publike.

- Bilo mi je super. Inače sam pobornik nečeg novog i svježeg, tako da se ne recikliraju stalno iste stvari pa je ovo bilo pravo malo osvježenje na TV ekranima. Maske su odlična ideja jer ljude strašno zanima tko je ispod njih - kaže Zuhra. Iako je mnogima zahtjevno biti ispod teške maske, Zuhri je u ''Paprici'' bilo ugodno, problem su mu samo zadavale plesne radnje.

- U masci su ugrađeni ventilatori koji napuhuju papriku pa mi je bilo ugodno unutra - kaže. Nije nam htio otkriti je li sam birao masku, ali punjene paprike kao jelo mu se sviđaju.

Tijekom 70-ih i 80-ih godina Đorđe Novković je već bio renomirani kompozitor i mnogi poznati izvođači htjeli su da im on piše pjesme. Obitelj je stanovala na Šalati, a tad nije bilo mobitela ni interneta pa bi se najavili telefonom a često puta bi dolazili bez najave na vrata. Tako je stan od ranog jutra do kasne večeri, pa čak i noću bio pun ljudi. Spasio ga je izum telefonske sekretarice pa je djelomično mogao filtrirati pozive, a oni koji su mu znali doći u stan, svjedoče da je telefon doslovno zvonio non stop. Kuhale su se kave kao da su u kafiću.

Znalo je biti i nezgodnih situacija kad bi se u isto vrijeme našli oni koji se međusobno ne podnose. Tako bi jedan čekao u kuhinji da izađe iz stana dok bi drugi ulazio u dnevni boravak na druga vrata.

Kad je bio mlađi komponirao bi 'u hodu', kad bi našao malo slobodnog vremena, a kasnije je ipak uveo malo reda u obiteljski život. Supruga Ozana bi mu ujutro skuhala kavu i onda bi se zatvorio u radnu sobu gdje bi skladao i radio do popodne.

