Nikad viđene fotografije Đorđa Novkovića: Oženio je voljenu Ozanu i skladao hitove u stanu

Tijekom 70-ih i 80-ih godina Đorđe Novković je već bio renomirani kompozitor i mnogi poznati izvođači htjeli su da im on piše pjesme. Obitelj je stanovala na Šalati, a tad nije bilo mobitela ni interneta pa bi se najavili telefonom a često puta bi dolazili bez najave na vrata. Tako je stan od ranog jutra do kasne večeri, pa čak i noću bio pun ljudi. Spasio ga je izum telefonske sekretarice pa je djelomično mogao filtrirati pozive, a oni koji su mu znali doći u stan, svjedoče da je telefon doslovno zvonio non stop. Kuhale su se kave kao da su u kafiću.