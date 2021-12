Kako je stigla korona, tako sam se i ja ulijenio, a kako nije bilo posla za nas glumce vrijeme sam uglavnom provodio uz Netflix na kauču. I tako je došlo do moje tuljan faze, rekao je glumac Zlatan Zuhrić Zuhra (59) za Gloriju pa otkrio kako je uspio smršaviti 17 kilograma u sedam mjeseci.

Glumcu, koji je u seriji 'Blago nama' utjelovio političara Branka Glavinu, ovo nije prvo već peto po redu drastično mršavljenje. Tajna njegove promjene izgleda je, kaže, izbjegavanje soli, šećera i brašna.

- Kroz trideset godina, kile su išle malo dolje, malo gore - rekao je pa istaknuo da je za njegovo ponovno debljanje djelomično kriva i pandemija korona virusa. Uz to, glumac je obavio i rutinski pregled kod liječnika koji ga je potaknuo na veću brigu o zdravlju. Hedonistički način života zamijenio je onim umjerenijim.

- Počeo sam raditi, a za novu ulogu morao sam promijeniti frizuru, ali i stas. Kako sam počeo raditi od jutra do mraka, sve je došlo nekako prirodno. Ništa si ne uskraćujem - objasnio je Zuhra.

Iako inače pretjerano ne konzumira alkoholna pića, odlučio se odreći i gaziranih sokova i ledenih čajeva. Ni čokoladu više ne pojede cijelu, već samo dvije kockice.

S obzirom da ga je sport pratio cijeli život, glumac smatra da su aktivnosti neizostavan dio zdravog života ljudi.

- Kad sam dobio sina, malo sam se ulijenio, kako to obično ide. No, uvijek sam volio ići na skijanja, igrati skvoš ili ping pong s Hoykom, a sada to radim i sa sinom Vjekom - zaključio je Zlatan Zuhrić.