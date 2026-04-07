Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA NADMETANJA

Žuti tim u Survivoru priprema se za novi poligon i nagradu: 'Ako izgubimo, imamo joker'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: NOVA TV

Hoće li zeleni nastaviti svoj uzlet ili će žuti ponovno preuzeti kontrolu? Doznajte u novoj epizodi Survivora večeras na Novoj TV

Nakon emotivne igre koja je promijenila dinamiku između plemena, Survivor ulazi u novu fazu u kojoj više nema prostora za opuštanje. Zeleni će pokušati zadržati zamah nakon važne pobjede, dok će žuti tražiti način kako da se vrate na pobjednički put.

U žutom plemenu već se razmišlja o sljedećem koraku i onome što bi im najviše značilo osvojiti. „Neka prava nagrada koju bismo voljeli osvojiti ili ukrasti je nešto što sigurno uključuje hranu, ali i neko iskustvo, izlet ili nešto slično“, reći će Vanesa, dok će Marina dodati: „Potrudit ćemo se da dobijemo nagradu, a ako ne dobijemo, imamo joker.“

Foto: NOVA TV

Na poligonu će ih dočekati nova igra za nagradu, a Vlado će odmah otvoriti pitanje koje visi u zraku – je li prošla pobjeda zelenih bila samo splet okolnosti ili je potaknuta nekim konkretnim događajem? „Vidjet ćemo je li to bio efekt Stefana, efekt nagrade ili nešto treće“, poručit će.

Ovoga puta nagrada će biti konkretna i itekako primamljiva. Plemena će se boriti za bogat obrok koji donosi energiju potrebnu za nastavak igre, a put do njega neće biti nimalo lagan. Pred natjecateljima je zahtjevan poligon koji testira koordinaciju, brzinu i preciznost, uz niz prepreka koje traže fokus do samog kraja.

Foto: NOVA TV

No, napetost neće stati na nagradi. Nakon igre, kandidate čeka i borba za osobni imunitet koja u ovoj fazi natjecanja dobiva dodatnu težinu. Kako se broj natjecatelja smanjuje, odluke postaju sve teže, a ogrlica sve važnija. „Onaj tko osvoji imunitet bit će pod većim pritiskom nego ikad prije“, istaknut će Vlado.

Hoće li zeleni nastaviti svoj uzlet ili će žuti ponovno preuzeti kontrolu? Tko će osigurati sigurnost u najosjetljivijem trenutku igre, gledatelji će doznati u novoj epizodi Survivora večeras na Novoj TV.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026