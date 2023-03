Zvali su ga hrvatskim Elvisom, bavio se baletom i jednu pjesmu je posvetio crnoj udanoj ženi

Prije dvije godine napustio nas je Kićo Slabinac, a danas bi slavio 79. rođendan

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Luka Stanzl

Kićo je završio u bolnici početkom kolovoza 2020. godine zbog konorarne bolesti koja mu ja zahvatila krvne žile. Ugrađene su mu tri premosnice, prve su vijesti bile dobre, no onda je krenulo po zlu. Oporavak se zakomplicirao jer mu rana na prsnom košu nije zarastala kako treba. Uslijedilo je još nekoliko operativnih zahvata, a iako prognoze više nisu bile najbolje, njegovi bližnji nisu gubili nadu.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Slabinac je rođen 28. ožujka 1944. u Osijeku, a iako se u njegovoj obitelji nitko nije bavio glazbom, Kićo je često govorio da su svi talentirani i da je on naslijedio talent s mamine strane. Kao dječak, često je bježao iz kuće kako bi se iskradao kod susjeda koji su svirali tambure, a onda su ga njegovi roditelji panično tražili po naselju.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Rodio sam se u NDH, tako mi piše u krsnom listu. Bilo nas je troje, brat Branko, sestra Silva i ja, kao najmlađi. Brat je bio 17 godina državni atletski reprezentativac i žao mi je što su ga u Osijeku, kao takvog, mnogi zaboravili. Rodio sam se 1944., otac je bio u ratu, a saveznici su taman tad bombardirali Osijek i jedva sam preživio. Doživio sam fras, spasio me jedan osječki apotekar koji je posljednju dozu lijeka, koju je inače čuvao za svoje dijete, dao mojoj majci i tako mi spasio život. Znam u šali reći kako su me bombardirali kad sam se rodio i cijeli me život bombardiraju – i kad kažem ili napravim nešto lijepo i dobro, uvijek se nađu oni koji me pljuju. Ali to je cijena slave – rekao je u intervjuu koji je dao u povodu obilježavanja 50. obljetnice karijere, prenosi Večernji list.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Kićo je kao dječak išao na balet gdje kaže da je stekao osjećaj za ritam i glazbu, a nakon toga je i svirao u tamburaškom koncertu.

Kićo je rock glazbu prvi puta čuo kod susjeda Alfosna Hurškog, a rekao je i da se tada zaljubio u taj izričaj.

- Nas dvojica s dvije gitare – bio sam avangarda i prvi rock-pjevač na ovim prostorima. U stanci osječkih plesnjaka pustili bi me da otpjevam dva-tri rock’n’rolla. U Osijeku je u to doba bilo sedam-osam plesnjaka, i to jako posjećenih, gotovo je svaki kvart imao svoj plesnjak. Poslije je ostao samo Radnički dom - rekao je Slabinac za Večernji.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

U početku je pjevao pod nadimkom Little Rocky, a nadimak Kićo dala mu je sestra prema istoimenom liku iz crtanog filma koji je volio oponašati. Početkom 60-ih osnovao je rock-sastav Tornado, zatim Kon Tiki i na kraju Dinamite, a kada se vratio s odsluženja vojnog roka, krenuo je u solo glazbene vode i 1969. godine nastupio na Splitskom festivalu.

Nakon što je otpjevao poznati hit 'Plavuša' njegova karijera je na hrvatskoj sceni je počela, a kasnije je probao otići i u Ameriku.

– Nisam, zapravo, otišao sasvim, povremeno sam boravio u Americi, gdje sam imao intimnu vezu s mojom “crnom ženom” iz New Yorka, i u tom sam gradu unajmio apartman. Nakon turneja po Sovjetskom Savezu, koje su bile gotovo svake godine, otišao bih u New York i ostao dulje vrijeme u tom apartmanu. Ona nije mogla doći u Jugoslaviju, a ja nisam mogao u Ameriku jer sam ovdje imao zavidnu karijeru - rekao je.

Foto: Nina Djurdjevic/PIXSELL

A tada je i komentirao odnose sa svojom divnom crnom ženom.

- S obzirom na to da smo se Mirjana i ja rastali jako ružno, meni je bilo žao, a nju je pekla savjest. Priznala je i u svojoj knjizi, što mi je drago, da je njezina najveća životna ljubav bio ipak Kićo Slabinac. Prekinuo sam sve odnose s njom jer, jednom kad me se povrijedi, teško se vratiti natrag, pogotovo ako znam da sam u pravu. U njoj je pak svih tih 40 godina tinjala želja da se pomirimo, a ni ja nisam indiferentan jer ipak smo imali nešto zajedničko pa, ako ništa, da barem ostanemo prijatelji i ne umremo posvađani – izjavio je pjevač tada.

Tada je rekao da mu je razvod braka jako teško pao, ali da je to bilo jedino rješenje.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Moj je posao stresan i težak, a shvaćam sad i bivšu suprugu. Ako me nema dva mjeseca, onda ona nije mogla dočekati da mi sve ispriča od problema koji su se dogodili do lijepih trenutaka, tako da je mojoj obitelji bilo jako teško. Odlučio sam da je najbolje i za moju djecu i za mene da se ne mučimo, da žive svoj život s majkom. Te godine rastali smo se u proljeće nakon 12 godina braka. Kada sam djecu vozio do majke da ih predam, ona su plakala i ispitivala me što će sad biti. Rekao sam da će od sada imati dvije kuće i dvije adrese. Kad god želite, dođite k tati, mama će vas dovesti, iako nismo više zajedno na okupu, uvijek ćemo biti obitelj - rekao je Kićo.

