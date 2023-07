Zvijezda 80-ih zabila se autom u restoran: 'Izgubila je kontrolu i krenula unazad. Šokirana je...'

Glumica Rosanna Arquette (63) automobilom se zabila u restoran u Malibu u četvrtak.

Arquette je išla u trgovački centru Point Dume Village kada se dogodila nesreća, potvrdio je Ured šerifa Los Angelesa za New York Post.

- Glumica je vjerojatno izgubila kontrolu nad vozilom - rekli su iz Ureda za Fox News.

Udarila je u stupove restorana dok je pokušavala parkirati. Kapetan vatrogasaca okruga LA, Mike Rivera rekao je za The Malibu Post da glumica nije zadobila nikakve ozlijede, ali da je odvezena u bolnicu na pregled. Dodali su i kako smatraju da nije bila pod utjecajem alkohola i opojnih sredstava.

- Bila je potresena onim što se dogodilo - rekao je Rivera.

Nekoliko sati nakon nesreće obližnje trgovina i restoran bili su zatvoreni sve dok vatrogasci nisu osigurali sigurnost za posjetitelje. Uzrok se još istražuje, a glasnogovornik glumice do sada se nije osvrnuo na nesreću.

Prisjetimo se, osamdesetih i početkom devedesetih Arquette je bila na vrhuncu svoje slave, pjesme o njoj snimili su grupa Toto ('Rosanna') i Peter Gabriel ('In Your Eyes'), a najpoznatija je po ulogama u filmovima 'The Big Blue', 'After Hours', 'Baby It's You'.

Kasnije se pojavila u 'Pulp Fiction' i režirala dva dokumentarca u 2000-ima, od kojih je jedan prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu.