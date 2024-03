Zvijezda albanske scene ganja uspjeh i u Hrvatskoj: 'Dua Lipa je dokaz da nije bitno odakle si'

Utisci su dobri, sve je prošlo kako sam očekivao. Problem je u tome što smatram da moje pjesme zaslužuju malo veću pozornost publike. Ali opet, nemam nikoga iza sebe da me pogura. Malo je to teže na Hrvatskoj sceni, govori nam Mannie D, glazbenik koji je rođen i živi u Zagrebu, a porijeklom je s Kosova. Početkom ove godine izbacio je svoj prvi EP album od pet pjesama na hrvatskom jeziku, naziva 'U dobru i zlu'. Na albanskoj sceni je već dobro poznato ime, dok se na domaćoj estradi još uvijek pokušava probiti.

- Sam sam u svemu, sam ulažem u spotove, pjesme… Kad dođe komunikacija za neki ugovor, traže previše prava na djelo koje sam ja kreirao. Teško je završiti na radijima, ako nema neka malo jača osoba iza tebe koja će te progurati tamo - govori nam Mannie D koji se za plasiranje svojih glazbenih poslastica oslanja samo na vlastite društvene mreže.

Poznato ime na albanskoj sceni

Svojim kosovskim korijenima se vratio tek prije nekoliko godina kad je sve počeo graditi iz nule, a na kraju mu se isplatilo. Sad se nada istome u rodnoj Hrvatskoj.

- Velika je razlika po pitanju slušanosti i reakcija publike. Ali ne planiram još odustati od hrvatskog tržišta. Makar je ova scena manja od albanske, puno je teže probiti se - priznaje nam i dodaje da su njegove pjesme na albanskom jeziku već prešle granice Balkana.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Najviše se slušaju po dijaspori. Njemačka, Švedska i ostale države gdje je albanska dijaspora jaka. Primjerice, moj prijatelj koji se preselio u Berlin mi je snimio da se u jednom tamošnjem shopu pušta moja pjesma. Tako da se albanska glazba polako probija po Europi - ispričao nam je Mannie D.

Ide na Dua Lipu

Iste granice odavno su prešle Dua Lipa i Rita Ora, koje su samo neke od svjetskih zvijezda albanskih korijena, a upravo su one Mannieu velika inspiracija.

- Idem na Dua Lipu u Pulu, došao sam do ulaznica jer sam kupio njen novi album pa sam ih mogao kupiti dva dana prije. Ona je ponos svih nas Albanaca i velika je inspiracija. Dokazala je da nije bitno od kud si i što si, nego ako si uporan i želiš uspjeti da možeš to postići. Ako su one mogle iz jedne male balkanske države uspjeti svjetski, to je definitivno motivacija - priznaje nam glazbenik i dodaje da ga inspiriraju i strane zvijezde poput Michaela Jacksona i Justina Timberlakea.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zajedno s obitelji ima lokal

U Dugom Selu drži lokal s obitelji. Pored hrane i pića nude i razne vrste zabava pa su nedavno organizirali večer albanske glazbe.

- Bilo je puno. Ljudi traže to u Hrvatskoj. Ipak smo dio Balkana, a to potvrđuju i rasprodane Arene regionalnih zvijezda - govori nam. Mannie D iza sebe ima pjesme koje su preslušane stotine tisuća puta, a njegov posljednji singl 'Voljena' broji gotovo 100.000 pregleda.

- Većinom stvaram noću, kad ostanem sam i padne mi neka ideja na pamet, neki tekst ili melodija. Ideja uglavnom krene od refrena pa onda zovem producenta, snimimo i onda radimo na živo. Inače većina ljudi radi suprotno, da čuje neki beat i onda na osnovu toga stvaraju tekst i pjesmu. Ja imam neki obrnuti redoslijed jer nemam stalni pristup studiju. I onda kad se nečeg sjetim, tek onda zovem da idemo snimiti nešto - objašnjava nam glazbenik kojemu inspiracija dolazi iz svakodnevnih životnih situacija.

Foto: Privatna arhiva/Boris Sćitar/Dalibor Urukalović/Pixsell

- U stalnom sam odnosu s ljudima, tako da me svakodnevne situacije inspiriraju. Netko kaže neku riječ ili nešto novo pa mi sine ideja. Baš sam nedavno napisao neki tekst na riječ 'opsesija' jer sam gledao neki film gdje se ta riječ provlačila - kaže nam.

Ulaže u glazbene spotove

Ističe da dosta novca ulaže i u glazbene spotove.

- To je malo skuplje. Ne isplati se snimati takva visokobudžetna videa. Ne bih nekom novom izvođaču to preporučio, ali ja sam osoba koja voli vizuale i radim i borim se za to što želim. Nadam se da će to jednoga dana netko primijetiti pa da će mi se isplatiti. Uvijek nudim kompletan proizvod - iskreno će Mannie D.

Ima podršku partnerice Nataše

U njegovim spotovima pojavljivale su se i neke domaće zvijezde pa su tako uz njegove pjesme ispred kamera zaplesali Martina Vuletić, Paula Juričević i Ivan Jarnec.

- Martinu sam vidio u pjesmi 'A m'don ti', a u 'Voljenoj' Paulu i Ivana. Njih sam zamislio u fokusu, a sebe u pozadini jer mi je pjesma tako govorila - kaže nam Mannie. S njim se u spotu za pjesmu 'U dobru i zlu' pojavljuje partnerica Nataša koja mu pomaže u karijeri.

Planovi za Doru

Uz njega je i obitelj, zajedno sa sestrom koja u svom frizerskom salonu brine za frizure mnogih dama, pa i onih poznatih. Mannie do ljeta planira izbaciti dvije pjesme, a želja mu je nastupiti i na pozornici Dore.

- To mi je u cilju, mislim možda već iduće godine. Već sam krenuo raditi na nekoj pjesmi. Ne želim biti negativan, ali ne znam hoću li uspjeti proći, ipak mislim da mi trebaju neka leđa za to - zaključio je Mannie D.