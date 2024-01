Zvijezda 'Baywatcha' žali što je povećala grudi: 'To je bila glupa odluka 18-godišnjakinje...'

Glumica Nicole Eggert (52), poznata po ulozi Summer Quinn u 'Baywatchu', nedavno je otkrila da boluje od raka dojke. Sada je za People ispričala da žali što je s 18 godina, dok je još glumila u seriji, povećala grudi.

- Gledam sve te mlađe djevojke koje to rade i pomislim: 'Bože, ostavite svoja tijela na miru.' Ali kad morate obući taj jednodijelni kupaći kostim i toliko ste ravni, pomislite: 'Što je ovo?' Ništa ne možete učiniti. Ne možete ničim popuniti kupaći kostim - rekla je Nicole. Kako kaže, sada je shvatila da joj povećanje grudi nije bilo potrebno.

- To je bila glupa odluka 18-godišnjakinje - rekla je.

Glumica je ranije ovog mjeseca objavila da boluje od raka. Kako je rekla, saznala je za karcinom kad je napipala kvržicu u lijevoj dojci. Ubrzo je saznala da mora krenuti i na kemoterapije, a najteže joj je pada, kako kaže, to što bi mogla napustiti kćeri Keegan i Dilyn.

- Dilyn je odrasla osoba, ali kod kuće imam 12-godišnjakinju kojoj sam jedini roditelj. Nemam obitelj. Nemam ništa. Radim sve kako ne bih poludjela - ispričala je Eggert.

