Zvijezda Baywatcha podvrgnula se mastektomiji: Dvije godine se već bori s rakom dojke...

Zvijezda serije Baywatch Nicole Eggert (53) podijelila je na društvenim mrežama novosti o svojem zdravstvenom stanju. Njoj je prvi put dijagnosticiran rak dojke 2023. godine, a na Instagramu je sada otkrila kako se podvrgnula mastektomiji. Na operaciji je bila ovih dana, a u komentarima su joj mnogi pružili podršku.

Eggert je prvi puta javno o svojoj dijagnozi pričala 2024. godine za People. Tada je rekla kako je osjećala bol u lijevoj dojci te da je dobila 11 kila u samo tri mjeseca. Smatrala je tada da su to simptomi menopauze te da se iznenadila kada je napipala kvržicu.

Nakon što joj je postavljena dijagnoza, Eggert je išla na prvu mastektomiju i uklanjanje limfnih čvorova. S kemoterapijom je bila gotova u srpnju prošle godine. Nekoliko mjeseci kasnije je za strane medije rekla kako će otići i na drugu mastektomiju te da će se povrgnuti rekonstrukciji dojke.

Foto: TheImageDirect.com

- Mastektomija je čudna. Nekako sam ušla u to misleći da će mi samo ukloniti tkivo dojke, a ti se oporavljaš od šavova i ožiljaka i, kao, to je to. Ali ima puno više od toga jer presjeku toliko živaca. Dakle, taj osjećaj i navikavanje je bizarno - rekla je tada.

Eggert je majka dvije kćeri, Dilyn (27) i Keegan (14), te je navela kako se odlučila boriti svim snagama upravo zbog svoje djece. Za People je ranije ispričala kako je njezina maloljetna kći reagirala kada joj je rekla dijagnozu.

Baywatch | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Vidio se horor na njenom licu. I odmah sam shvatila - nema odustajanja, neću pokleknuti. Ovo je nešto kroz što trebam proći. Nešto što trebam pobijediti. Ona me treba više nego itko drugi - rekla je tada, prenosi Page Six.