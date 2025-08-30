Obavijesti

NICOLE EGGERT

Zvijezda Baywatcha podvrgnula se mastektomiji: Dvije godine se već bori s rakom dojke...

NICOLE EGGERT

Zvijezda Baywatcha podvrgnula se mastektomiji: Dvije godine se već bori s rakom dojke...
Foto: profimedia/instagram

Nicole Eggert je dijagnozu dobila 2023. godine, a godinu dana kasnije je o tome javno progovorila. Istaknula je kako joj je obitelj, posebice mlađa kći, velika motivacija da se i dalje bori za svoje zdravlje...

Zvijezda serije Baywatch Nicole Eggert (53) podijelila je na društvenim mrežama novosti o svojem zdravstvenom stanju. Njoj je prvi put dijagnosticiran rak dojke 2023. godine, a na Instagramu je sada otkrila kako se podvrgnula mastektomiji. Na operaciji je bila ovih dana, a u komentarima su joj mnogi pružili podršku. 

Eggert je prvi puta javno o svojoj dijagnozi pričala 2024. godine za People. Tada je rekla kako je osjećala bol u lijevoj dojci te da je dobila 11 kila u samo tri mjeseca. Smatrala je tada da su to simptomi menopauze te da se iznenadila kada je napipala kvržicu. 

Nakon što joj je postavljena dijagnoza, Eggert je išla na prvu mastektomiju i uklanjanje limfnih čvorova. S kemoterapijom je bila gotova u srpnju prošle godine. Nekoliko mjeseci kasnije je za strane medije rekla kako će otići i na drugu mastektomiju te da će se povrgnuti rekonstrukciji dojke. 

EXCLUSIVE: Nicole Eggert Spotted out for a Grocery Run in Los Angeles
Foto: TheImageDirect.com

- Mastektomija je čudna. Nekako sam ušla u to misleći da će mi samo ukloniti tkivo dojke, a ti se oporavljaš od šavova i ožiljaka i, kao, to je to. Ali ima puno više od toga jer presjeku toliko živaca. Dakle, taj osjećaj i navikavanje je bizarno - rekla je tada.

Nicole Eggert Zvijezda 'Baywatcha' hrabro se bori s rakom: Snimili je u šetnji
Zvijezda 'Baywatcha' hrabro se bori s rakom: Snimili je u šetnji

Eggert je majka dvije kćeri, Dilyn (27) i Keegan (14), te je navela kako se odlučila boriti svim snagama upravo zbog svoje djece. Za People je ranije ispričala kako je njezina maloljetna kći reagirala kada joj je rekla dijagnozu. 

Baywatch
Baywatch | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Vidio se horor na njenom licu. I odmah sam shvatila - nema odustajanja, neću pokleknuti. Ovo je nešto kroz što trebam proći. Nešto što trebam pobijediti. Ona me treba više nego itko drugi - rekla je tada, prenosi Page Six

