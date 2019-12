Zvijezda 'Crnog bisera': Zbog Ebre primam uvredljive poruke

Lik Ebru ima niz različitih kvaliteta. Sviđa mi se što pomiče granice. To je sjajna uloga, prilika da se dokažem, rekla je Melis Sezen (26), koja u seriji “Crni biser”, koja se trenutačno emitira na Novoj TV, glumi Ebru. To je, nakon serije “Život je ponekad sladak”, drugi veliki korak u njezinu glumačkom usponu. Lijepa glumica polako osvaja gledatelje, a diplomirala je na Odsjeku za medije i vizualne umjetnosti Sveučilišta Koç.

Što vas je privuklo kad ste prvi put čitali lik Ebru?

Ona je opsesivna zbog svoje ljubavi i strasti, zbog toga je spremna svašta učiniti. Kad sam prvi put pročitala scenarij, privuklo me pitanje: ‘Koliko daleko može ići i što je sve u stanju učiniti’. Ebru je u seriji čak i ubila.

Ebru je ipak negativka. Kakve su reakcije? Nisam čula ni za jednu osobu koja voli Ebru. Mrze je. Dobivam uvredljive poruke. Čak i moji prijatelji kažu da bi mrzili Ebru da me ne poznaju. Tolike reakcije su zapravo dobre jer to znači da su gledatelji povjerovali u Ebru.

Foto: Instagram

Je li vam nakon snimanja teško izaći iz lika?

Ebru ostavljam na setu. I tako u stvarnom životu nemam nikakve veze s likovima koje igram. Osim toga, imala bih veliki problem da ne izađem iz uloge.

Ebru zbog svoje ljubavi smišlja raznolike planove. Kujete li vi planove za ljubav?

Ne, ne planiram. Nisam takva osoba. Ako mi se neka osoba svidi, to i pokažem.

Foto: Instagram

Serija “Život je ponekad sladak” govorila je o gotovo nemogućoj ljubavnoj priči koja je počela velikim nesporazumima. Mislite li da je moguća ljubav koja tako teško počne?

Više vjerujem u ljubav nego u bilo što drugo. Nema nemogućnosti tamo gdje je prava ljubav.

Da ste imali takvu ljubav...

Nikad je ne bih pustila.

Kako ljubav utječe na vas?

Mogu se i dalje kretati, iako se pomalo osjećam kao drogirana.

Kada se ugugla vaše ime, iskaču napisi o operaciji nosa. Jeste li bili na estetskoj operaciji?

Nisam, i nije mi jasno zašto se o tome toliko govori.

Foto: Instagram

Koliko snimate i što se događa na setu?

Radno vrijeme nam je dugo, ali energija je vrlo lijepa. Radimo više od šest mjeseci, a na setu nije došlo ni do jedne svađe. Budući da smo prve četiri epizode snimili u Ildiru, ekipa i glumci sjajno su se povezali.

Koji film možete gledati, a da vam nikad ne dosadi?

“Zvijezda je rođena”. Fascinira me Bradley Cooper, svaki put se iznova divim njegovoj režiji.

Glumac i redatelj s kojim baš želite raditi?

Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton! Također bih voljela igrati s Halitom Ergençom. Nevjerojatan glumac kojem se istinski divim.

Jako ste angažirani po pitanju ženskih prava. Je li uistinu teško biti žena u Turskoj?

Da, teško je biti žena i nije u redu ograničiti je na mjesto ili vremenski okvir. Na primjer, žene nisu imale pravo glasa dugo vremena. Budući da su se u prošlosti žene smatrale emotivnim bićima, vjerovalo se da ne mogu donositi logične odluke. Nažalost, kućanski poslovi su nešto što žena mora obaviti. Na ženu se i dalje gleda i kroz to može li rađati. Naravno da sve žene imaju puno veća prava. Primjerice, pravo na obrazovanje...

Mnoge se mlade žene i dalje moraju boriti da bi imale to pravo. Treba razgovarati o čovjeku, a ne o spolu. Vjerujem da su svi tih problema danas postali puno svjesniji ne zaostajući za svijetom u posljednje vrijeme. Velike su razlike između muškaraca i žena, nikad se nisu smatrali ravnopravnima. I danas gotovo svaki dan slušamo o uznemiravanju. Ne vjerujem da se uznemirava i suprotni spol. U seriji smo vidjeli kako šef uznemirava mladu ženu na radnome mjestu. Nije to samo priča mog lika nego puno žena.

Foto: Instagram

Jesu li vas ikad fizički ili psihološki zlostavljali?

Čak i ako ne znamo, i dalje možemo biti uznemireni. Na primjer, ako jasno kažete ‘ne’, uvijek će se naći netko tko će na tebe naletjeti sa zlobnom upornošću i psihološki te uznemiriti. Nikad nisam bila fizički zlostavljana, ali nažalost, psihološko zlostavljanje je vrlo često.

Što vam još smeta, na što se jako bunite?

Ne mogu prihvatiti ni najmanje zlostavljanje životinja jer to nije ništa drugo nego bolest ljudskog duha. Zaboravili smo voljeti, posebno one nezaštićene, a sve počinje ljubavlju.

Što bi, po vama, svatko trebao učiniti jedanput u životu?

Nešto čega se stvarno boji. Kad se suoči sa strahom, pa potom taj osjećaj nestane, može se pojaviti, roditi nešto drugo.

Foto: Instagram

Ne propustite reći: “Pravedni, a ne jaki su pobjednici”. Zašto baš to volite ponavljati?

Jer snažni mogu pobijediti, ali ako nije po pravilima, po pravdi, to je samo kratkotrajno. Vjerujem u božansku pravdu. Pravo i pravednost se razlikuju, jedanput se to i potvrdi. Ne kaže se uzalud ‘sve dođe na svoje’.

Studirali ste na Sveučilištu Koç. Je li vam bilo teško studirati uz glumu?

Vrlo teško. Osim toga, na svim predavanjima imala sam problema s prisutnošću. Kad ne dolaziš, padaš. Katkad sam na faks išla neispavana.

Umjesto glume odabrali ste Odsjek medijske i vizualne umjetnosti. Zašto ne glume?

Mediji i vizualna umjetnost pokrivaju sve što se tiče komunikacijskog sektora. Na tom sam odsjeku mogla istodobno pohađati puno tečajeva poput filma, scenarija, režije, kinematografije.

Foto: Instagram

Jedan dan bili ste na crvenom tepihu, drugi u sveučilišnim dvoranama... Je li vam to bilo naporno?

Teško je bilo, ali profesori su mi izlazili ususret.

Svakog dana susrećemo nove mlade glumce. Po čemu se razlikujete od njih?

Najvažnije mi je biti jedinstvena, uvijek se više usavršavati, gurati vlastite granice. Ponekad ni ne znate što sve možete izvući iz sebe.

U posljednje vrijeme u glumu je ušlo puno mladih ljudi. Plaši li vas to?

Ne. Koliko se budem razvijala, toliko će se dobrih stvari pojaviti.

Foto: Instagram

Uspoređujete li se, natječete li se s mlađim kolegama?

Umjesto da se natječem s drugima, biram natjecati se sa samom sobom.

Rano ste se proslavili. Kakav je osjećaj bio biti zvijezda sa samo 21. godinom?

Ja nisam sazrela zbog toga što sam poznata nego zbog rada. Sviđa mi se atmosfera na setu. Zavoljela su me i djeca, vidim to po njihovim reakcijama. Mališanima se smiju oči kad me vide. To je prekrasno.

Za potrebe serije “Leke” naučili ste se koristiti znakovnim jezikom. Je li bilo teško svladati ga?

To sam i prije snimanja željela naučiti. Imali smo ga kao izborni predmet u školi, pa sam puno toga znala. Divno je, idete u veliki svijet sa znakovnim jezikom. Baš poput učenja stranog jezika, morate stalno vježbati jer se inače zaboravite koristiti njime. Kad su me pozvali na razgovor za lik Yasemin, koja baš tako komunicira s bratom, bila sam oduševljena. Vjerojatno i oni jer sam bila jedina koja je poznavala taj jezik.

Foto: Instagram

Što vas je uopće privuklo glumi?

Od djetinjstva sam sanjala o tome. Kao dijete sam imitirala čak i kad bih nešto pričala. S 12 godina počela sam ići na dramsku. Moji su učitelji govorili mami da me treba usmjeriti u kazalište. Potom sam se godinu dana obrazovala u Umjetničkom centru Muždat Gezen. Dok sam u Silivriju pohađala gimnaziju, nastavila sam se baviti kazalištem. Na faksu sam poželjela stati pred kamere. Primljena sam u seriju ‘Život je ponekad sladak’, što je bilo prvo probno snimanje na koje su me poslali.

Dosad ste glumili u nekoliko serija. Bi li vas pogodilo da je jedna od njih prije završila zbog rejtinga?

Da je serija ‘Život je ponekad sladak’ završila prije, mogla bih kriviti sebe. Znala sam biti nesigurna jer još nisam poznavala atmosferu na setu. Set mi je poput škole. To što su dva projekta u kojima sam glumila bila uspješna puno je pridonijelo mojem razvoju.

Foto: Instagram

Što vam je “Crni biser” donio?

Uloga Asye koju sam glumila u seriji ‘Život je ponekad sladak’ nije bila izražena. Prostor lika koji glumim u ovom projektu je širi. Intenzivniji je i ulazim u različite osjećaje. Vrlo sam ponosna što glumim s mnogim iskusnim imenima kao što su Hüseyin Avni Danyal, Tolgahan Sayisman, Berk Hakman, Hande Erçel, Neriman Ugur i Yesim Büber.

Smatrate li se lijepom?

To ovisi o mojoj energiji toga dana. Katkad sam ujutro umorna i bez šminke, ali mi je energija dobra i osjećam se lijepom. Katkad se mogu šminkati koliko hoću, ali ne sviđam se sama sebi ako mi je energija slaba.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':