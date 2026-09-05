Zvijezda Divljih pčela u velikom intervjuu: 'Od prvog honorara kupio sam si Dinamov dres...'

Kao dječak maštao je o policajcima, akciji i junacima koji spašavaju druge, a Spider-Man mu je bio jedan od najvećih heroja. Danas Ivan Barišić (27) na setu doista lovi 'zlikovce', barata oružjem i stavlja lisice. Nakon Nikole Vukasa iz 'Divljih pčela', zbog kojeg mu ljudi ovog ljeta prilaze čak i dok pliva u moru, od 7. rujna gledat ćemo ga u sasvim drukčijoj ulozi, kao inspektora Tonija Kovačića u RTL-ovim 'Specijalistima Zagreb'.