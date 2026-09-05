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Zvijezda Divljih pčela u velikom intervjuu: 'Od prvog honorara kupio sam si Dinamov dres...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 11 min
Zvijezda Divljih pčela u velikom intervjuu: 'Od prvog honorara kupio sam si Dinamov dres...'
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL
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Glumac Ivan Barišić govori nam o životu u Njemačkoj, glumačkim počecima, audicijama i novoj ulozi u seriji ‘Specijalisti Zagreb’

Admiral

Kao dječak maštao je o policajcima, akciji i junacima koji spašavaju druge, a Spider-Man mu je bio jedan od najvećih heroja. Danas Ivan Barišić (27) na setu doista lovi 'zlikovce', barata oružjem i stavlja lisice. Nakon Nikole Vukasa iz 'Divljih pčela', zbog kojeg mu ljudi ovog ljeta prilaze čak i dok pliva u moru, od 7. rujna gledat ćemo ga u sasvim drukčijoj ulozi, kao inspektora Tonija Kovačića u RTL-ovim 'Specijalistima Zagreb'.

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