Zvijezda filma 'Seks i grad' nije snimala 'vruće' scene kao njene kolegice: Bila sam sramežljiva...

Glumica Sarah Jessica Parker (58) jedina je u franšizi 'Seks i grad' 'prošla' bez pretjerano vrućih scena jer ih je ona odbila snimati. U novom intervjuu s Howardom Sternom otkrila je da je u početku oklijevala potpisati ugovor za seriju upravo zbog previše golišavih scena.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mislila sam da je scenarij stvarno zanimljiv, uzbudljiv, drugačiji i svjež, a nikad nisam vidjela takvo nešto - rekla je Sarah Jessica.

Foto: Charles Guerin/Press Association/PIXSELL

- Jedino me zabrinjavalo to što se jednostavno nisam osjećala ugodno gola i sumnjala sam da će to biti dio serije iako toga nije bilo u pilot-emisiji - dodala je.

Glumicu je uloga Carrie Bradshaw naposljetku proslavila, a sada igra istu ulogu u seriji 'Just like that' nastavku originalne franšize. Ipak, pretjerano golišave scene nikada nije snimala.

Foto: Antony Jones/Press Association/PIXSELL

Objasnila je joj je tvorac serije Darren Star rekao: 'Nemoj to onda raditi. Imat ćemo druge glumce, ako im bude ugodno to raditi, oni će to učiniti, ali ti ne moraš'.

Mislim da se nikad nisam osjećala ugodno izlažući se na taj način. Bila sam sramežljiva - rekla je glumica i dodala da nikada nije osuđivala kolegice koje su takve scene snimale.

- To nije bila stvar morala - objasnila je.