Zvijezda filma Top Gun doživio neugodnost kad se upoznavao s princom Williamom na premijeri

Kraljevska obitelj živi po pravilima protokola, koja su posebno važna pri upoznavanju s 'običnim' ljudima. Lako je zbuniti se, otkrio je glumac Miles Teller (35), koji je nedavno u showu Jimmyja Fallona (48) ispričao neugodnost koju je doživio.

- Prije upoznavanja sve su mi objasnili, što se smije, što je zabranjeno. Puno toga ima, sve mora biti po protokolu. Čak sam si napravio i šalabahter, kako nešto ne bih zabrljao - otkrio je Miles.

Na primjer, samo članovi kraljevske obitelji smiju prvi pružiti ruku, a ne ostali.

- No, osjetio sam vibru i pomislio, ma napravit ću to, ma napravit ću to - prisjetio se Miles kako je 'prekršio' pravila protokola.

- Izgubio sam se na trenutak u očima Princa Williama, tako su plave, kao najdublji ocean. A Kate, ona je lijepa i srdačna, drži se tako kraljevski - otkrio je oduševljeni glumac.

Kraljevska obitelj često upoznaje razne glumce i umjetnike, no prije svega tu su pravila kojih se svi drže. Sve je to dio tradicije, no s vremenom i ona se pomalo mijenjaju, moderniziraju, tako da su ovakve situacije danas zapravo simpatične.

