Nikola napustio show, trenerica Maja: Ne može se držati odluke već odustaje. Nije se ni potrudio

Danas je u 'Životu na vagi' održan prvi pravi trening, a treneri su i prvi put vidjeli kako kandidati reagiraju pod pritiskom te koliko su psihički spremni za borbu koja je pred njima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom treninga Edo se iskreno čudio kako Željka nosi svoje kilograme, ali i kako ne odustaje na treningu.

- Vidim jedan duh, da ona želi i da je stvarno unutra - rekao je dok, primjerice, najmlađem kandidatu u njegovu timu Luki nikako nije išlo.

- Ne znam jesam li se u svojoj karijeri susreo s tako mladom osobom koja je toliko odvojena od svoga tijela i bojim se da nimalo ne hvata elemente treninga - rekao je Edo.

Anji je bilo odlično, ali i bolno početi s treninzima i otvoreno je priznala kako je mislila da nije baš toliko teško dok je gledala show na televiziji te se naposljetku rasplakala.

- Teško mi je da me netko gleda dok plačem jer nikad nisam plakala pred drugima. Nadam se da ću se ovdje pronaći kao i svi ostali - rekla je dok ju je Edo bodrio.

Dok je plavi tim vježbao, Maja je uvidjela kako će s Dragicom, najstarijom kandidatkinjom svih sezona, morati biti posebno oprezna da ne bi došlo do ozljeda. Filip je vježbao u timu s Josipom, a Maja je bila ugodno iznenađena kad joj je rekao da se prije bavio ragbijem, no u jednom je trenutku morao prekinuti vježbanje.

- Vjerojatno neće moći raditi sve kao ostali kandidati, ali najbitnije je to da je borben i da ne stane - rekla je Maja, a čim je Filip popio malo vode, bilo mu je bolje.

Treneri su potom malo začinili trening te su prvi put u ovome showu odlučili novčano iskušati kandidate kako bi vidjeli hoće li itko odustati! Prvo je Edo kandidatima ponudio 10.000 kuna, a Maja je dodala još pet, no nitko nije bio zainteresiran. Edo je potom ponudio 20.000 kuna, no svi su nastavili s vježbanjem.

- Ne bih željela biti jedna od onih koji su propustili ovu priliku, želim iskoristiti ovu i hoću - rekla je Anja. Edo je bio zadovoljan svojim timom tako da je 20.000 kuna otišao ponuditi plavom timu, no ni oni nisu bili zainteresirani.

Nakon treninga Željka je bila jako razočarana jer nije mogla dobro odraditi zadnju vježbu pa je Edi otkrila mu kako se više srami zbog svoje djece nego zbog sebe.

- Nijedan njihov frend nema mamu od 180 kila - kroz suze je rekla i dodala kako je kriva i za to što su njezini sinovi deblji.

- Sve što naučim ovdje želim naučiti i svoju djecu. Želim da vode zdrav i aktivan život, da ne dođu u fazu u koju sam ja došla da se izoliraju od ostalih - rekla je.

Ostali su kandidati na terasi komentirali kako ih sve boli i da su bili jako loši, a tek je prvi trening.

- Sve me boli; i trbuh, i noge, i ruke, i dlake… I obrve me bole - rekla je Ivana, a potom su sve zabavljali Štefica i Josip.

- Čim se pogledamo, počne smijeh - rekla je Štefica.

Uslijedio je masterclass, koji je vodila dr. znanosti nutricionizma Martina Linarić, a tema su bile stare i nove prehrambene navike.

- Cilj je osvijestiti su što radili loše, odnosno, koje bi namirnice trebali naučiti izbjegavati ili eliminirati iz prehrane, a koje bi trebali uvesti - rekla je Martina, koja je potom kandidatima pokazivala što je svaki od njih konzumirao tijekom dana i koliko su zapravo kalorija unosili u organizam. Još je jedno bitno pitanje nutricionistica postavila kandidatima, a to je razlikuju li glad i apetit.

- Kad ne znate razlikovati glad i apetit, pitajte sebe jede mi se u ovom trenutku jabuka? Ako ne želite jabuku, nego pola kilograma sladoleda - znači da imate apetit, a ne glad - objasnila im je.

- Ne znam što je glad jer si nisam dopustila da budem gladna - rekla je Željka. Najviše kalorija za neki obrok imao je Dalibor, čak 4800 - jer je pojeo deset uštipaka, 300 grama sira, 50 grama pršuta i dvije litre gaziranog pića!

- Tek sam sad svjestan koliko sam to često radio, sigurno tri, četiri puta tjedno, i to su stvarno kalorijske vrijednosti koje su me uništile - rekao je Dalibor. Potom im je Martina podijelila individualne planove prehrane koji su složeni prema njihovoj visini, težini, godinama, dobu i spolu i fizičkoj aktivnosti, a koji će se mijenjati na tjednoj bazi.

Na kraju dana dogodila se jedna nepredviđena situacija jer je Nikola odlučio napustiti show zato što mu nedostaje obitelj, ponajprije dijete.

- Ne mogu uopće opisati kako se osjećam, samo znam da želim biti pored njega - rekao je Nikola dok je Josip je bio jako razočaran zato što i sam ima djecu.

- Ne mogu vjerovati da je u glavi tako slab - komentirao je i otkrio kako mu je Nikola priznao da mu je žao što nije uzeo ponuđeni novac na izazovu jer bi tako riješio svoje probleme. Maja mu je otvoreno rekla da ju je iznevjerio te da je na njegovu mjestu mogao biti netko drugi.

- Pokazao je strah i karakter koji se očito vuče kroz cijeli njegov život. Ne može donijeti odluku i držati se toga, nego odustaje. Nije se ni potrudio - zaključila je Maja, a i ostali članovi njegova tima bili su razočarani njegovom odlukom. Nikola je otišao, a Maja je bodrila svoj tim, a oni su čvrsto odlučili pokazati svima kako se može - i njemu i samima sebi.

S kakvim će se izazovima kandidati nositi sutra - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u.

