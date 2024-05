Zvijezda 'Igre prijestolja' pričala o razvodu: 'Bilo mi je krivo zbog djece, najgori dani u životu...'

Pjevač Joe Jonas (34) u rujnu prošle godine podnio je zahtjev za razvod braka od glumice Sophie Turner (28). Šuškalo se tada o raznim razlozima razvoda, a sada je glumica za Vogue otkrila što se događalo nakon što je javnost saznala da se rastaju. Vrijeme nakon vijesti o razvodu, zvijezda serije 'Igre prijestolja' opisala je kao 'agoniju' te je rekla da su 'jedine žrtve njihovog prekida bila njihova djeca'.

- Mislim da su to bili najgori dani u mom životu. Bilo je nekoliko dana kada nisam znala hoću li uspjeti. Nazvala bih svog odvjetnika i rekla mu: 'Ne mogu to učiniti. Jednostavno ne mogu.' Nikada nisam bila dovoljno jaka da se zauzmem za sebe. A onda sam se podsjetila da se borim za svoju djecu. Kad mi netko kaže: 'Učini to za svoju djecu', ja to onda i napravim. Ne mogu zbog sebe, ali naći ću snage za njih - rekla je u emotivnom intervjuu.

'Bilo je jako bolno'

Sophie je tada u Velikoj Britaniji snimala seriju 'Joan', dok su Joe i njihove dvije kćeri, Willa (4) i Delphine (1), bili u SAD-u. Nakon što je javnost saznala za razvod počela su razna šuškanja o razlozima prekida. Navodilo se čak i da Turner previše tulumari pogotovo nakon što su isplivale fotke na kojima je glumica bila na zabavi.

- Po ugovoru sam morala biti na setu još dva tjedna, pa nisam mogla otići. Djeca su mi bila u SAD-u i nisam mogla do njih jer sam morala dovršiti snimanje. A onda su svi ti članci počeli izlaziti...Bilo je jako bolno jer kao majka osjećaš krivnju. Stalno sam si morala govoriti: 'Ništa od ovoga nije istina. Ti si dobra mama i nikad nisi bila partijanerica' - rekla je pa dodala:

- Nepojmljivo je kako ljudi mogu izmisliti razna s*anja samo na temelju slike. Slika može reći tisuću riječi, ali to nije moja priča. Osjećala sam se kao da gledam film o svom životu koji nisam napisala, nisam producirala, niti sam u njemu glumila. Bilo je šokantno. Još uvijek sam u šoku.

Prijateljstvo s Taylor

Tijekom sudske bitke sa Jonasom, Turner nije imala gdje živjeti, a onda je uskočila njezina prijateljica, Taylor Swift. Taylor je pustila Sophie i njenu djecu da žive u njenom stanu u New Yorku, dok ne riješi sudsku bitku s bivšim suprugom oko skrbništva nad dvije kćeri.

- Taylor je za mene heroina. Nikad nikome nisam bila tako zahvalna kao njoj jer je uzela moju djecu i mene, pružila nam dom i siguran prostor. Ona stvarno ima zlatno srce - rekla je.

Početak veze sa slavnim bratom

Turner se za Vogue prisjetila i početka veze s Jonesom, bilo je to 2016. godine.

- Kada mi se javio, mislila sam da me netko zeza - rekla je.

Zaprosio ju je godinu dana kasnije, a vjenčali su se prvo u Las Vegasu 2019. godine, a onda su u ljeto iste godine imali raskošno vjenčanje u Francuskoj.

- Nakon vjenčanja postala sam tek supruga Joea Jonasa. Uvijek su nas nazivali suprugama, a ja sam to mrzila - objasnila je.

Kada su se 2021. preselili u Miami, stvari su se pogoršale. Glumica se osjećala izolirano jer je bila daleko od svojih prijatelja.

- Osjećala sam se kao ptica u zlatnom kavezu. Bilo mi je dobro, ali nisam imala prijatelja - zaključila je.

