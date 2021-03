Vladimir Tintor (43), zvijezda legendarne sapunice “Zabranjena ljubav”, odmalena voli jesti sardine. Odlučio je iskorištene konzerve ostavljati kako bi mogao u njih spremati sitne stvari poput čavlića, a nikad nije niti sanjao da će iste te konzerve slati ljudima sve do Australije i Amerike.

Dok je smišljao rođendanski dar za kolegicu Tatjanu Bertok, ugledao je svoje limenke te ga je njihov obrub podsjetio na portal kazališta.

- Kako volim to barokno kazalište u njegovoj likovnosti, iskoristio sam tu limenku tako da sam jednu njezinu vrlo smiješnu fotografiju stavio unutra, dodao sam uz to zastore i ruže. Njoj se to strašno svidjelo – počeo je glumac. Kad je bio na moru, sinula mu je ideja da svoj talent ponovno iskoristi. Od tog dana već sedam godina izrađuje Tinture.

- Ne znam se odmarati, uvijek moram nešto raditi. Tako mi je pala na pamet ideja kako bi se to sve moglo spojiti u jednu lijepu priču o našemu moru, sardinama, po kojima smo poznati, i kako to mogu spojiti s pričama iz naših primorskih gradova – rekao je.

Svaka konzerva ima svoju posebnu priču.

- Tretiram ih slično kao kazalište, samo što sam ovaj put u funkciji redatelja a ne glumca. Prvo pripremim pozadinu ili nekakav grad. Izaberem glumce za priču i prema izrazima njihova lica slažem način na koji bi mogli komunicirati. Važno mi je da likovi imaju nekakav odnos, valjda je to moja profesionalna deformacija – objasnio je Vladimir kroz smijeh.

S vremenom mu je postalo vrlo važno koristiti i reciklirane materijale. Tako mu njegovi prijatelji daju prazne limenke nakon što pojedu ribu.

- Natjerao sam ljude da jedu sardine. Barem im je to dobro za zdravlje – šali se Tintor. Njegova obitelj prati ga kroz Tinture. Naime, njegova majka, iako profesorica, u slobodno se vrijeme bavi likovnom umjetnošću, a otac mu je projektant izvrstan u tehničkom crtanju.

S obzirom na to da je u Tinturama potrebna mirna ruka koja pincetom sićušne motive poput kirurga smješta u konzerve, može se reći kako je Vladimir ujedinio specijalnosti majke i oca u svoja djela. Njegove Tinture proputovale su cijeli svijet i dobile neslužben naziv “Rovinjski suveniri” jer su prvi veliki uspjeh ostvarili u Rovinju u galeriji.

- U Rovinju je jednom gostovala vrlo poznata pjevačica koja je sad ima doma. Gitarist iz benda Green Day također. Volim razmišljati kako nešto što sam ja radio u Osijeku sad stoji negdje u Americi i Australiji – rekao je veseli glumac.