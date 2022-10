Zvijezda 'Malcolma u sredini' povukao se na vrhuncu slave: Želio sam se utrkivati, pjevati...

Američki glumac Frankie Muniz (36) svima je dobro poznat iz televizijske serije 'Malcolm u sredini' gdje je utjelovio lik Malcolma. Ta uloga ga je proslavila diljem svijeta te je postao jednim od najpoznatijih dječjih glumaca. Međutim, nedugo nakon završetka serije, Muniz se povukao iz glume te se počeo baviti vožnjom trkaćih automobila.

Javnost se dugo pitala zašto je odlučio napustiti glumu iako mu je tada karijera svakako bila na vrhuncu, a Muniz je sada odlučio ispričati svoju priču za Fox News.

Frankie je otkrio kako ga je pauza od glume u to vrijeme spasila od 'prokletstva' dječjih zvijezda u Hollywoodu, koje je, prema njemu, snašlo nekoliko takvih gumaca.

Foto: AFP/PIXSELL/ILUSTRACIJA

- Kada sam glumio u 'Malcolmu' bio sam izrazito uzbuđen što radim na seriji, ali u istom sam smislu, kada je serija završila, nakratko napustio posao. Počeo sam raditi druge stvari. Utrkivao sam se automobilima. Pridružio sam se bendu. Imao sam turneje posvuda. Pokrenuo sam nekoliko poslova i iskusio toliko nevjerojatnih stvari u svom životu, što me sada natjeralo da razmislim i pogledam unatrag i budem zahvalan na tom iskustvu - rekao je Muniz.

Foto: RE

Objasnio je i na što je mislio kada je rekao 'prokletstvo' dječjih zvijezda.

- Toliko ljudi ode lošim pute, bilo da se radi o drogama, alkoholu, što god to bilo. I mislim da je za mnoge ljude vjerojatno teško porstići takav uspjeh u mladosti jer uvijek imate ljude koji vam govore 'Oh, volim te' i sva vas žele. A onda to počne blijediti. Mislim da mnogi ljudi pokušavaju nadomjestiti osjećaj da su željeni, a koji im nedostaje, s nečim drugim. To je stvarno negativno za mnoge ljude. Ja sam uvijek bio jako usredotočen na to što trenutno radim jer sam želio biti najbolji u svemu što sam radio, takav sam - izjavio je.

Foto: Privatni album

Kada je 2006. uzeo pauzu od glume, počeo je voziti trkaće automobile te se natjecao u 'Formula BMW' prvenstvu u Americi. Nakon toga je počeo voziti u 'ChampCar Atlantic' prvenstvu, a utrkama se bavi i danas.

Foto: Instagram/Frankie Muniz/Nascar

Uz utrke, Frankieju su prioritet njegova supruga i dijete. Glumac i njegova supruga prošle su godine postali roditelji, a Muniz na društvenim mrežama često pokazuje detalje iz njihovih života.

Foto: Instagram/Frankie Muniz

