Zvijezda 'Malcolma u sredini' se rastaje nakon šest godina braka

Frankie Muniz, glumac koji je utjelovio lika Malcolma u kultnoj seriji 'Malcolm u sredini', objavio je kako se rastaje od supruge Paige Price nakon deset godina veze te šest braka. U emotivnoj objavi na Instagramu, glumac i profesionalni vozač utrka, otkrio je kako će ostati u prijateljskim odnosima te da će zajedno odgajati sina i voditi 'Muniz Racing' trkaći tim.

- Nakon perioda razdvojenosti koji smo držali u privatnosti, Paige i ja odlučili smo okončati naš brak. Nakon deset prekrasnih godina zajedno, shvatili smo da naš odnos najbolje funkcionira kao duboko prijateljstvo i suroditeljstvo. Dijelimo nevjerojatnog sina koji ostaje centar našeg svijeta - napisao je Muniz u objavi.

Foto: Instagram/Frankie Muniz/Nascar

- Zatvaramo jedno poglavlje sa zahvalnošću i otvaramo sljedeće sa svijetlom budućnošću pred nama, kako za nas kao pojedince, tako i posebno za našeg sina. - dodao je te se na kraju zahvalio pratiteljima na podršci i zamolio za privatnost te je napomenuo kako više neće komentirati razvod.

Muniz i Paige upoznali su se 2016. godine, a samo dvije godine kasnije su se i zaručili. Vjenčali su se u tajnosti 2019. godine, a svadbeno slavlje su organizirali godinu dana kasnije. Sina su dobili u ožujku 2021. godine. Frankie Muniz je glumačku karijeru ostavio postrane 2008. godine kako bi se mogao više posvetiti utrkama automobila.

On se danas natječe kao stalni vozač u NASCAR Craftsman Truck Seriesu, a početkom godine vratio se ulozi Malcolma u mini-seriji 'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair' na platformi Disney+.