Zvijezda na tribinama: Vergara bujnim dekolteom privukla svu pozornost na finalu SP-a

Finale Svjetskog prvenstva u nogometu nije propustila ni glumica Sofia Vergara (54), koja se na tribinama pojavila sa dečkom Douglasom Chabbottom i sinom Manolom Gonzalezom Vergarom (34). Glumica se na utakmici u New Jerseyu pojavila u opuštenom modnom izdanju. Nosila je tenisice i široke traperice koje je iskombinirala s topićem u stilu korzeta s dubokim dekolteom.

Zvijezda serije 'Moderna obitelj' dobro se zabavljala na utakmici te je cijelo vrijeme objavljivala snimke s terena, ali i sa tribina.

Jednu od objava opisala je riječima 'Uzbuđenje Svjetskog prvenstva', uz emotikone nogometne lopte, srca te zastava Španjolske i Argentine. Tijekom televizijskog prijenosa finala nakratko se pojavila i u programu televizijske mreže Telemundo za koju je ranije sudjelovala u promotivnim kampanjama za prijenose Svjetskog prvenstva zajedno s glumcem Owenom Wilsonom, piše Daily Mail.

Foto: Instagram

Jedna od omiljenih Kolumbijki, gledala je i utakmicu prvog kola između SAD-a i Paragvaja te je za časopis People tada ispričala kako je nemoguće nabaviti ulaznice za sve članove obitelji koji žele uživo gledati utakmice SP-a te da joj nije bilo lako odlučiti koga povesti sa sobom.

- Bila je to mala borba oko toga tko najviše zaslužuje otići na Svjetsko prvenstvo. Ali na kraju je sve bilo zabavno - kazala je Vergara te otkrila da se prije finala dopisivala sa Shakirom, jednom od izvođačica spektakla na poluvremenu.

- Ne želim se hvaliti poznanstvima, ali jučer mi je poslala poruku. Pitala me hoću li biti u Los Angelesu tijekom utakmica. Jako sam uzbuđena što ću je gledati. Bit će nevjerojatno. Sigurno neću propustiti njezin nastup - kazala je glumica.