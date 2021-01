Britanski glumac Regé-Jean Page (31) natuknuo je kako bi mogao biti dobar kandidat za nasljednika glumca Daniela Craiga (52) u ulozi Jamesa Bonda, prenosi Daily Mail.

Nakon uloge u američkoj dramskoj seriji 'Bridgerton' osvojio je simpatije gledatelja koji ga sada podržavaju. Glumio je Simona Basseta, vojvodu od Hastingsa te osvojio brojne simpatije. Mnogi su se počeli kladiti tko će biti Craigov nasljednik.

- Regé-Jean smatra se vodećim u 'utrci' za zamjenu Daniela Craiga - komentirao je Alex Apati.

Nakon što je Craig krajem 2019. izjavio kako će odstupiti od uloge te da je došlo vrijeme da ga naslijedi netko mlađi i iskusniji, spominjalo se nekoliko velikih glumačkih imena.

Mediji su iznosili špekulacije o novom Bondu, spominjali Idrisa Elbu (48), Toma Hardyja (43), Richarda Maddena (34), Toma Hiddlestona (39), Harryja Stylesa (26), pa čak i jednu glumicu - Lashanu Lynch (33), koja glumi u posljednjem nastavku 'No Time to Die'.

Producentica franšize Barbara Broccoli (60) rekla je kako u toj ulozi ne može zamisliti nikoga osim Daniela Craiga. No dala je naslutiti kako se u potrazi za pravom osobom neće ograničavati na tradicionalne glumce, kao što je to bilo do sada.