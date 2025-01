Zvijezda Netflixove hit serije o zadnjem danu snimanja: Mislim da će vam se svidjeti završetak

Glumac Finn Wolfhard (22), kojeg pamtimo po ulozi Mikea Wheelera u 'Stranger Thingsu', otkrio je za Variety svoje utiske nakon završetka snimanja popularne Netflixove serije. On trenutno promovira film 'The Legend of Ochi' u kojem je ostvario ulogu.

Cast members McLaughlin, Schnapp, Brown, Matarazzo and Wolfhard pose at the premiere for the second season of the television series "Stranger Things" in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Priznao je da se osjeća 'kao da je diplomirao' jer je to njegova prva konferencija za novinare od završetka snimanja serije. Proveo je desetljeće snimajući 'Stranger Things', a posljednju epizodu snimio je u prosincu.

- Bilo je nevjerojatno emotivno, očito - rekao je glumac o posljednjem danu snimanja pa dodao:

- To je bilo posljednjih deset godina mog života. Isto vrijedi i za autore, braću Duffer, koji su počeli raditi na seriji kad su imali 30 godina, a sada imaju 40. Svi smo prošli dug put i dijelili ga zajedno. Cijelo moje djetinjstvo bilo je vezano uz tu seriju. Bilo je to poput trenutka iz 'Priče o igračkama 3', kada ostavljaš svoje igračke iza sebe. Bilo je doista posebno.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Rekao je i kako je iza njih duga godina, ali da smatra da će se završetak serije svidjeti gledateljima.

- Snimali smo u stilu 'Gospodara prstenova', s produkcijom koja je trajala cijelu godinu. Bio je to sjajan način da završimo priču, vrlo intenzivan. Imam osjećaj da nije moglo bolje završiti. 'The Legend of Ochi' je prvi film koji promoviram nakon toga pa se osjećam kao da sam završio školu. Uzbuđen sam zbog svega što slijedi - kazao je glumac.

Wolfhard se nalazi na Sundance festivalu kako bi predstavio film The Legend of Ochi. Film predstavlja redateljski debi Isaiaha Saxona, a u njemu se koriste lutke, animatronika, matte painting i 3D animacija kako bi se ispričala priča o povučenoj djevojci s farme, Yuri, koja živi u zabačenom selu na otoku Karpatija.

Yuri je odrasla u strahu od neuhvatljive vrste životinja poznate kao ochi. No, kada otkrije ranjeno mladunče ochija koje je ostalo iza, kreće na put kako bi ga vratila kući. U glumačkoj postavi su i Helena Zengel, Emily Watson te Willem Dafoe.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž

Budući da su u filmu korišteni lutke i animatronika, glumačka postava filma 'The Legend of Ochi' imala je priliku uživo na setu glumiti uz fantastična stvorenja iz filma. Wolfhard je cijenio ovaj kreativni izbor i dodao da im to 'olakšava posao'.

- Zaista imate osjećaj da komunicirate s nečim stvarnim. Rad s praktičnim efektima je bolji. Naravno, postoje sjajni vizualni efekti, gdje glumite uz tenisku lopticu, a rezultat je i dalje nevjerojatan, ali ima nešto posebno u vrhunskom zanatu. Kad to možete osjetiti u sceni, stvarno pomaže - rekao je Wolfhard.

A24 je nedavno objavio da odgađa datum premijere filma The Legend of Ochi, nakon što je redatelj Saxon izgubio dom u požarima koji su pogodili Los Angeles. Film će se u kinima pojaviti 25. travnja, umjesto prethodno planiranog datuma, 28. veljače.