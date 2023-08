Zvijezda 'Oppenheimera' vješto skriva privatni život, a supruga mu je najveća podrška u svemu

Zvijezde poput Matta Damona i Ryana Goslinga odlučili su svoj privatni život držati za sebe, a isto to napravio je i Cillian Murphy (47) o kojemu se u posljednje vrijeme sve češće priča zbog uloge u hit filmu 'Oppenheimer'.

- Pazim da ne idem od posla do posla, jer to znači da živite u balonu seta, hotela, seta, hotela, aviona, filmskih festivala - što za mene nije stvarnost - rekao je jednom prilikom glumac otkrivši koliko mu znači i njegov privatan život u kojem glavnu riječ ima supruga Yvonne McGuinness.

Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Glumac je rekao da mu je supruga najveća podrška, no detalje o njezinoj osobnosti odlučio je zadržati za sebe, kako piše Town&Country.

Kao i Cillian, McGuinness je iz Irske, a upoznali su se tijekom devedesetih godina koje su za ovog glumca bile ključne formativne godine života.

- To vrijeme, stvaranje 'Disco Pigs', bilo je nekako najvažnije razdoblje u mom životu. Ljudi koje sam ondje upoznao ostali su moji najbliži prijatelji... Oni su me oblikovali u smislu mog ukusa, u smislu onoga što sam želio učiniti sa svojim životom. A bilo je to otprilike u isto vrijeme kad sam upoznao svoju ženu - otkrio je.

Foto: YouTube/Screenshot

- Došla je s nama na turneju. Bilo je tako uzbudljivo, prije 20 godina. Svi smo bili samo djeca, pokušavajući pronaći svoj put - ispričao je jednom prilikom.

Murphy i McGuinness vjenčali su se 2004. godine, navodno u vinogradu njezina oca u Provansi, a godinu nakon dobili su svog prvog sina Malachyja, a 2007. rođen je i Aran.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Prvo su živjeli u Londonu, ali su potom odlučili djecu odgajati u Dublinu, kako bi bili blizu obitelji i bake i djeda.

- Htjeli smo da budu Irci, pretpostavljam - komentirao je glumac koji je jednom prilikom progovorio i o izazovima odgoja sinova iz pozicije popularne osobe.

Foto: Eamon and James Clarke

- Imam nevjerojatnu ženu i ne bih ovo mogao učiniti bez nje i njezinog razumijevanja. Ali to je borba. Mislim da je borba za svakog oca kojeg posao odvodi, što općenito čini, i koji ga izjeda, što je moj posao čini - objasnio je Cillian svojedobno.

Glumac se proslavio ulogom Tommya u seriji 'Peaky Blinders', a obožavatelji malo toga znaju o njegovom osobnom životu jer nema društvene mreže i ne otkriva previše u intervjuima.