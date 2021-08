Engleska glumica Phoebe Dynevor (26) svjetsku je slavu stekla zbog hit serije 'Bridgerton' i vrućih scena koje je snimila s kolegom Regéom-Jeanom Pageom (31).

POGLEDAJTE VIDEO:

Phoebe je na svom Insta storyju objavila fotku vina i voća te označila da se nalazi u Istri:

- Uspjele smo! - napisala je uz fotku.

Mladu glumicu na Instagramu prati 2.6 milijuna ljudi, a s njima ne dijeli previše detalja iz privatnog života.

Phoebe je u vezi s komičarom Peteom Davidsonom kojeg ipak nije povela na putovanje, već prijateljicu.

Phoebe je u 'Bridgertonu' utjelovila glavni lik 'Daphne' koja se često prepušta strastima, pa je glumica otkrila što njena obitelj misli o seks scenama:

- Sretna sam što to vide mama i tata jer oni poznaju industriju i znaju koliko sam se trudila i koliko mi je značilo dobivanje te uloge. Ali ne i moji baka i djed. A što se tiče mog mlađeg brata... Pa, to je neugodno - ispričala je za The Guardian.