Zvijezda 'Prijatelja': Zaustavili su mi srce na pet minuta, zato nisam snimao s Meryl Streep

Zvijezda serije 'Prijatelji', Matthew Perry (53), koji je utjelovio ulogu humorističnog Chandlera, gostovao je u emisiji 'The Late Show With Stephen Colbert' i objasnio zašto je odbio ulogu u filmu 'Don't Look Up', u kojemu glumi legendarna Meryl Streep (73), kao i mnogi drugi poznati glumci.

- Oživljavali su me, a čovjek koji mi je na kraju spasio život, tijekom procesa mi je slomio osam rebra - rekao je Perry u emisiji u kojoj je promovirao svoje memoare 'Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing', piše Daily Mail.

Voditelj Stephen zanimalo je zašto su glumca uopće morali oživljavati.

- Išao sam na operaciju zbog jakih bolova u želucu. Dali su mi anesteziju i srce mi je stalo na pet minuta - objasnio je Matthew.

- Znači pet minuta si bio mrtav? - začudio se voditelj.

- Ma ne, nije pisala 'ravna linija' (op.a. smrt), ali moje srce je stalo na pet minuta - odgovorio je glumac.

Voditelja emisije zanimalo je koja je razlika između 'ravne linije' i zastoja srca, ali Matthew je priznao da ni on sam ne zna.

- Nisu vam htjeli reći jer nema razlike - rekao je voditelj Colbert glumcu.

Matthew je otkrio da se probudio deset sati nakon u drugoj bolnici.

- Morao sam odbiti najveću ulogu koju sam do sada dobio. U filmu sam trebao imati četiri scene s Meryl Streep - rekao je Perry pa se našalio kako se legendarna glumica zasigurno na setu raspitivala o njemu.

Film je premijerno pušten 24. prosinca 2021. godine na Netflixu, nakon čega je slijedila i limitirana projekcija u kinima.

Inače, Matthew Perry u listopadu 2020. godine objavio je tvit u kojem je pisalo kako će se pridružiti poznatoj ekipi na setu filma 'Don't Look Up'.

- Upravo sam dobio ulogu u filmu s Meryl Streep! Ako me trebate bit ću na traci za trčanje idućih šest tjedana - našalio se Perry u objavi tada i dodao:

- Nisam siguran zašto je Leonardo DiCaprio dobio bolju ulogu od mene u nadolazećem filmu 'Don't Look Up', ali ne želim da se vi brinete oko toga. Znam neke ljude, riješit ćemo situaciju.

Glumac je uspio snimiti grupnu scenu za 'Don't Look Up', a u memoarima se prisjetio kako je tada na snimanju bio na 1,800 miligrama hidrokodona (opijuma za smanjivanje boli).

