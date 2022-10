Matthew Perry iz serije Friends o neprežaljenom prekidu s Julijom Roberts: 'Bilo je previše'

Glumac Matthew Perry (53) u seriji Friends, koja je obilježila njegovu karijeru, glumio je Chandlera. Nedavno se prisjetio kako je u jednoj od sezona bio u vezi s Juliom Roberts (54), koja je imala gostujuću ulogu.

- Naša je romansa započela kad sam je kontaktirao, nakon što je rekla da će pristati na ulogu jedino ako će biti u priči sa mnom. Poslao sam joj ruže i poruku - jedina stvar koja je uzbudljivija od toga da ćeš biti u seriji je razlog da ti mogu poslati cvijeće - prisjetio se Perry.

Istaknuo je da mu je ona uzvratila poklon - poslala mu je peciva. Nakon toga joj se udvarao tri mjeseca, svaki joj je dan slao faks, dok je ona snimala u Francuskoj. No, kad je došla u Friendse, već su bili u vezi.

U autobiografiji 'Friends, Lovers And The Big Terrible Thing', glumac otkriva da su razmijenili na stotine faksova, bilo je to vrijeme prije e-mail adresa.

- Svakodnevno sam po više puta sjedio kraj faksa i gledao kako izlazi njezino novo pismo. Bio sam jako uzbuđen, do te mjere da sam otišao s tuluma na kojemu sam koketirao s atraktivnom curom, a samo da bih vidio je li poslala novi faks - izjavio je Perry.

Kao razlog prekida njihove veze je taj što je mislio da nije dovoljno dobar za nju. On je ostavio nju, samo dva mjeseca nakon njezine glume u seriji Friends.

- Stalno sam mislio da će ona prekinuti sa mnom, bilo je to previše za mene. Nisam bio dovoljan, nikad ne bih bio. Bio sam slomljen, nedostojan njezine ljubavi - ispričao je glumac.

U autobiografiji koja izlazi početkom sljedećeg mjeseca Perry otkriva i detalje o borbi s opijatima u ovisnošću. Prisjetio se kako je, dok je Julia uzimala Oscara, on bio na rehabilitaciji u očajnom stanju. Pritom je pomislio - vratit ću je nazad. No, na koncu više nisu bili nikad skupa.

Knjiga o njegovom životu otkrit će niz detalja iz njegova života, kao i razne borbe koje su sada iza njega.

