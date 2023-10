Zvijezda 'Pune kuće': 'Dadilja me zlostavljala kad sam imao 10 godina. Pravio sam se mrtav'

Zvijezda hit serije 'Puna kuća', John Stamos (60), u svojim memoarima 'If you would have told me' tvrdi da ga je bivša dadilja seksualno zlostavljala, piše Page Six.

Kako pišu strani mediji, glumac se prisjetio zlostavljanja u djetinjstvu tek dok je pisao memoare koji će izaći 24. listopada.

- Prisjetio sam se toga kroz maglu. Oduvijek je to tu, ali sam to spakirao i zatvorio kako i inače ljudi to čine - rekao je glumac za People Magazin.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Stamos je dodao kako je to uvijek bilo negdje u njegovom sjećanju, ali nije nikada nikome pričao o tome. Sve se događalo kad je glumac imao 10 ili 11 godina.

- Nije bilo skroz agresivno, ne znam. Ali nije bilo dobro. Pravio sam se mrtav samo da prestane - ispričao je glumac.

Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com

U svojim memoarima o navodnom zlostavljanju posvetio je, kako pišu strani mediji, samo nekoliko stranica jer nije htio da knjiga bude o tome. Također, u fokus nije htio staviti ni razvod od manekenke Rebecce Romijn.

Podsjetimo, John Stamos ove godine je napunio 60 godina, a proslavila ga je uloga šarmantnog, opuštenog glazbenika Jesseja Katsopolisa u seriji 'Puna kuća'.