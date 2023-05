Zvijezda serije 'Puna kuća' je bijesan na sestre Olsen: Nisu u kontaktu, ali spojila ih je smrt

Glumac John Stamos (59) naljutio se na Mary-Kate i Ashley Olsen (36), kada su odbile sudjelovati u seriji 'Punija kuća', novoj inačici popularnog sitcoma 'Puna kuća', otkrio je u podcastu 'And That’s What You REALLY Missed'.

Stamos je u seriji utjelovio omiljeni lik ujaka Jesseja, a u novoj verziji serije glumio je s Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin, Daveom Coulierom i ostalim licima iz 'Pune kuće'.

Serija se počela snimati 2016., a izašlo je pet sezona. Zakazana je bila i šesta, koja je naposljetku bila otkazana zbog pada popularnosti i nesuglasica s Netflixom.

Blizanke Olsen u originalnoj su seriji glumile najmlađu kćer Michelle Tanner. Serija je trajala od 1987. do 1995., a sestre su u prvoj sezoni bile stare svega godinu dana.

Obje su blizanke 2012. završile glumačku karijeru te se posvetile modnom dizajnu. Stamos je otkrio da nisu ostali u pretjeranom kontaktu, ali da su se ponovno povezali nakon smrti Boba Sageta prošle godine, koji je igrao ulogu oca Dannyja Tannera.