Zvijezda sapunica se okrenula kuhači: 'Pišem svoju kuharicu'

<p>Nakon što je pandemija korona virusa uzela maha, brojnim su glumcima otkazana ili odgođena snimanja. No to ne znači da svoju aktivnost nisu usmjerili na nešto drugo. Glumica <strong>Sanja Vejnović</strong> (59) okrenula se kuhanju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Glumci iz 'Zabranjene ljubavi'</strong></p><p>Ljeto je provela na moru, a na Instagramu je podijelila i nekoliko fotografija u badiću. Nakon ljetnih fotografija, 'nestala' je s društvenih mreža sve do sada. Oglasila se na Instagramu i svojim pratiteljima priznala čime se bavi u posljednje vrijeme.</p><p>- Pišem svoju kuharicu koja će biti objavljena ovo proljeće. U kuharici će biti preko 100 recepata. Po cijele dane kuham, pečem, pišem, uživam - otkrila je Sanja. </p><p>Podijelila je i nekoliko fotografija torti koje je ispekla, a pratitelji su je u komentarima podržali i pisali joj kako torta izgleda fantastično. </p><p>- Jedva čekajm izlazak kuharice. Vjerujem da nas očekuju izvrsni recepti. Samo bi trebalo još sve probati - neki su od komentara.</p><p>Sanja je ranije izjavila kako kuha svaki dan, ponekad i nekoliko kompliciranih jela istovremeno. Često navečer kuha za drugi dan, a kuhanje je opušta.</p><p>- Uvijek kuham sa zadovoljstvom, s mnogo ljubavi za one kojima kuham. Volim eksperimentirati i iskušavati nove recepte, ali se često držim i već isprobanih. Preferiram mediteransku kuhinju u kombinaciji s francuskom. Ne mogu zamisliti obrok bez dobrog deserta, ako nemam neki fini kolač, onda je tu uvijek dobra tamna čokolada - ispričala je za <a href="https://www.vecernji.hr/lifestyle/vejnovic-meditiranjem-odrzavam-vitalnost-i-tjelesnu-ravnotezu-516006" target="_blank">Večernji list</a>. Na društvenim mrežama nerijetko objavljuje jela koja pravi. </p><p>Osim toga, svojedobno je priznala kako svojim načinom prehrane regulira zadovoljavajuću težinu. </p><p>- Nikada se nisam izgladnjivala, brojala kalorije, preskakala obroke, zauvijek se odricala hrane koju volim. Do prije nekoliko godina imala sam istu težinu, a sada varira uglavnom dva-tri kilograma koje dobijem kada ne mogu kontrolirati način prehrane, pogotovo na snimanjima. Kada snimanja završe, prelaskom na svoj način prehrane ubrzo uspijevam vratiti težinu - rekla je glumica. </p><p> </p>