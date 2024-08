Zvijezda serije 'Dječak upoznaje svijet' otkrila: 'Imam rak dojke'

Danielle Fishel (43), zvijezda serije 90-ih 'Dječak upoznaje svijet', objavila je da joj je dijagnosticiran rak dojke. U svom podcastu 'Pod Meets World', kojeg vode i njeni kolege iz serije, Will Dredle i Rider Strong rekla je da joj je dijagnosticiran jedan oblik raka dojke.

- Otkrili su ga jako, jako, jako rano, praktički stadij nula. Bit ću dobro. Idem na operaciju da ga maknu, a zatim na terapije. Morala sam u zadnjih par dana donijeti puno odluka - rekla je te podijelila i kako su Will i Rider bili među prvima kojima je rekla te da prvotno nije planirala izaći u javnost s dijagnozom. No, shvatila je da bi time mogla pomoći drugima, navodi New York Post.

Foto: O'Connor/AFF-USA.com

- Iz nekog razloga sam uvijek mislila da bih trebala patiti u tišini. Dobila bih dijagnozu, ne bih rekla nikome osim malom krugu najbližih ljudi. I onda bih samo to odradila. A kada sam na 'drugoj strani' te bolesti, onda bih ispričala ostalima. I što sam starija, stvarno sam pokušala što više naučiti iz tuđih priča, mislim da nisam to dovoljno radila dok sam bila mlađa - rekla je.

Danielle je rekla i da je prvo sve ispričala svom suprugu, a zatim i ostatku obitelji.

- Sa što više ljudi sam pričala, shvaćala sam da sve više njih imaju svoja iskustva s rakom. Ili su sami prošli kroz to ili im je član obitelji imao rak - objasnila je i apelirala na redovite preglede.

Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

- Jedini razlog zašto su ga tako rano otkrili je taj što sam se naručila na godišnji pregled, odnosno na mamogram. Dobra sam što se toga tiče, idem na sve pretrage, iako bih mogla reći da nemam vremena za to - rekla je te dodala da je htjela podijeliti svoju priču u javnosti kako bi ohrabrila sve da obave pretrage na vrijeme.

- Ako je vrijeme za vaš pregled, ako niste išli na to prije, odite. Ako već trebate saznati da imate rak dojke, neka ga pronađu dok je u jako ranoj fazi, što ranije moguće - dodala je.

Njezini kolege pružili su joj podršku i javno.

Foto: RE/PRESS ASSOCIATION

- Što god da trebaš, tu smo - rekao je Friedle te dodao ako će trebati štogod propustiti zbog svog zdravlja, da je to zadnja stvar oko koje se treba brinuti.

Danielle je u seriji 'Dječak upoznaje svijet' glumila Topangu, inteligentnu djevojčicu, zrelu za svoje godine. Nju je glumila od svoje 12. do 19. godine.