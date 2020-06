Glumac se rodio u Gambiji, a u Sjedinjene Ameri\u010dke Dr\u017eave preselio se 1957. zbog studija. Upisao je medicinu i \u017eelio je postati lije\u010dnik, no \u017eivotni put odveo ga je u drugom smjeru pa je izgradio karijeru glumca.\u00a0

<p>Glumac <strong>Louis Mahoney</strong> preminuo je u 82. godini, javlja <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/breaking-louis-mahoney-dead-doctor-22280120" target="_blank">Mirror</a>. Bio je poznat po ulozi u seriji 'Doctor Who', a pojavio se i u britanskoj komediji 'Fawlty Towers'.</p><p>Njegovu smrt potvrdili su njegovi agenti <strong>Waring</strong> i <strong>McKenna</strong>.</p><p>- U velikoj žalosti moramo potvrditi da je Louis preminuo. On je bio uzor mnogim glumcima, mnogi su slijedili njegov primjer. Njegova toplina i smisao za humor mnogima će nedostajati - poručili su. </p><p>Glumac se rodio u Gambiji, a u Sjedinjene Američke Države preselio se 1957. zbog studija. Upisao je medicinu i želio je postati liječnik, no životni put odveo ga je u drugom smjeru pa je izgradio karijeru glumca. </p><p>Pojavio se i u nekoliko filmova tijekom svoje glumačke karijere. Glumio je u drami 'Krik za slobodom', hororu 'Pretkazanje III', trileru 'Kapetan Phillips '... Pojavio se i u showovima. </p><p>Osim što je bio posvećen glumi, borio se protiv rasizma. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>.</p>