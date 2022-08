Zvijezda serije 'Euforija': Pao sam u jamu i slomio lubanju. Bio sam 12 sati zarobljen na dnu

Glumac Angus Cloud (24), koji glumi dilera droge Fezca u HBO-ovoj seriji 'Euphoria', otkrio je da je kao tinejdžer doživio težak pad koji mu je ostavio slomljenu lubanju.

U intervjuu za Variety ispričao je da je dugački ožiljak na njegovoj glavi zapravo pravi i da je to posljedica nezgode koja mu se dogodila 2013. godine, i to na petak 13.

Cloud je ispričao da je noću sam hodao doma u Oaklandu u Kaliforniji kada je u mraku upao u građevinsku jamu.

- Probudio sam se 12 sati kasnije na dnu. Bio sam zarobljen. Na kraju sam se popeo nakon ne znam koliko dugo. Bilo je vraški teško izaći jer mi je lubanja bila slomljena, ali koža nije imala ozljeda, tako da je sve krvarenje bilo unutarnje, pritiskalo mi je mozak. Ali ne bi me našli dolje. Snašao sam se. Ili me je Bog pronašao, kako god to želite nazvati - rekao je Cloud.

Prilikom pada slomio je i prste, ali se uspio izvući iz jame duboke 10 metara te se vratio autobusom u majčinu kuću.

- Mislila je da se drogiram, jer su mi zjenice bile jako raširene - nastavio je glumac i dodao da ga je mama držala budnog i davala mu da popije malo vode.

- Počeo sam povraćati puna usta grimizno crvene krvi. Onda me mama odvela u dječju bolnicu i oni su mi spasili život. Odatle je ožiljak. Rasjekli su mi glavu, stavili neke vijke i pločicu na mjesto gdje sam slomio lubanju i zapečatili me i to je bilo to - ispričao je.

Proveo je pet dana na odjelu intenzivne njege pod morfijem, zatim se još nekoliko dana oporavljao u bolnici prije nego se vratio kući.

- Tako sam blagoslovljen što imam samo manje oštećenje mozga. Znate, to je tako beznačajno da o tome ne vrijedi ni govoriti - komentirao je.

