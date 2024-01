Zvijezda serije 'Igre prijestolja': 'Dijagnosticiran mi je ADHD. Saznao sam to na odvikavanju'

Kit Harington (37), u seriji 'Game of Thrones' utjelovio je lik Jona Snowa, otkrio je da mu je dijagnosticiran poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) dok je bio na rehabilitaciji 2019. zbog problema s alkoholom, piše Daily Mail.

Za dijagnozu je saznao u američkoj klinici kad je bio na liječenju zbog alkoholizma i nagomilanog stresa.

- Shvatio sam da moj život ovisi o ovome. Srećom, to je bilo pravo mjesto u pravo vrijeme. Odatle sam uspio stvoriti novi život - rekao je glumac u podcastu ‘The Hidden 20%‘ s poduzetnikom Benom Bransonom.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.

Roditelji su ga zvali 'Princem tame'

Prisjetio se mladosti te ispričao kako su ga roditelji znali zvati 'Princem tame' zbog lošeg raspoloženja, koje 'nikada nije nestalo nakon njegovih tinejdžerskih godina.'

Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL

- Kad bi se to dogodilo, mogao sam... srušiti cijelu sobu. I malom dijelu mene se sviđao takav učinak. Tako da sam morao biti jako svjestan da se to događa i maknuti se iz situacije koja to uzrokuje - ispričao je.

Obožavatelji su ga tretirali kao lika iz serije

Zbog snimanja 'Igre prijestolja' vodio je bitku s mentalnim zdravljem, a priznao je kako su mu stanje pogoršali obožavatelji popularne serije.

- Ljudi bi me tretirali kao lika. Ali u životu se uopće nisam tako osjećao. I to je dovelo do nekih psiholoških ožiljaka - priznao je glumac.

Podsjetimo, o Kitovim problemima pisalo se 2019. godine.

- Nisam se mogao nositi s tim kad bi mi na ulici nepoznati ljudi dovikivali nešto vezano za seriju. To je bilo j**** zastrašujuće - priznao je glumac.