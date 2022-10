Zvijezda serije 'Prijatelji' je spremna za ljubav: Želim biti suprug i otac. Više me nije strah

Sve je to zbog mojeg straha. Prekidao sam veze, zaruke zbog toga što bih pronašao način da u meni dragim ljudima nađem nešto što ne valja, ispričao je Matthew Perry (53) u razgovoru za People u kojem se osim o problemu s ovisnošću, dotaknuo i ljubavnih trauma.

- Ali svi imamo mane. Međutim, ja sam uvijek bio taj koji je prvi napuštao. Bilo me strah da će me druga osoba uništiti - pojasnila je zvijezda 'Prijatelja'.

Perry je priznao kako je imao veliki strah od ljubavi, ali ga je uz silan trud uspio pobijediti.

Foto: Instagram

- Prebrodio sam ga. Učit ću sve u hodu. Više nemam interesa biti s nekime tko me ne zanima u potpunosti. Sada ću se posvetiti samo onima u koje se zaljubim i s kojima me neće biti strah stvari koje su me proganjale do sada - dodao je.

Glumac je promijenio pogled na svijet, ali i ljubav. Traži partnera koji će mu biti potpora uz dašak smisla za humor, ljepote iznutra i da će uvijek biti tu za njega.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Najmanje je bitan novac jer tu sam se najviše opekao. Mnoge žene su htjele moj novac, a nije ih bilo briga za mene - rekao je i dodao kako mu je veliki san imati obitelj i djecu.

- Vjerujem da bih bio dobar otac. Veselim se budućnosti i tome da bih mogao imati djecu i biti u braku - poručio je Perry.

Najčitaniji članci