Josip Brakus u subotu je rekao 'da' liječnici Karli Turudić. Samo dan ranije, kako doznajemo, nezgodno je isčašio zglob pa se na slavlju pojavio sa štakom
Zvijezda serije 'San snova' prije svadbe ozlijedila zglob, ali slavlje nije stalo: 'Dobar sam'
Glumac Josip Brakus, zvijezda serije 'San snova', u subotu je izgovorio sudbonosno 'da' liječnici Karli Turudić. Mladenci su zavjete izmijenili pred obitelji i prijateljima, a iz crkve su izašli praćeni pljeskom, pjesmom, hrvatskom zastavom u pozadini i bakljama. Iako je, kako doznajemo od izvora bliskih glumcu, samo dan prije svadbe nezgodno iščašio zglob, ništa nije moglo pokvariti veselje. Liječnici su mu preporučili longetu, ali Brakus ju je odbio i na slavlje stigao sa štakom.
- Ma dobar sam - poručio je u subotu na Instagramu uz fotografiju natečenog stopala.
Ozljeda je pala u drugi plan kad je krenula vesela svadba. Fešta je okupila brojne kolege i prijatelje, među kojima su bili i glumački kolege Borko Perić, Goran Navojec, Elizabeta Kordić i voditeljica Antonija Blaće. Slavilo se uz pjesmu, ples i smijeh do ranih jutarnjih sati. Brakus i Karla u jednom su trenutku preuzeli pozornicu. Brakus je sjeo za bubnjeve, Karla mu se pridružila i zajedno su rasplesali cijelu dvoranu
Poseban detalj bila je i bijela zastavica s grbom Hajduka, Brakusova najdražeg kluba, koja je zauzela počasno mjesto među dekoracijom i dodatno naglasila glumčevu ljubav prema 'bilima'.
Pravo slavlje zapravo je krenulo već u subotu prijepodne. Ispred zagrebačkog Kerempuha, kazališta čiji je Brakus član ansambla, okupilo se mnoštvo ljudi. Brakus je ranije za Story otkrio kako je zaprosio Karlu.
- Bili smo na jezeru Como u Italiji. George Clooney nažalost nije bio tamo, htjeli smo se i s njim malo podružiti. Bilo je lijepo, a da je bilo romantično, nadam se, ali to je više pitanje za Karlu - našalio se.
Karla je dodala da je prosidba bila vrlo romantična, a Brakus je priznao da je prije toga pitao njezina oca za dopuštenje.
- Njen tata je vojnik pa me bilo strah da ne bude tradicionalno - rekao je kroz smijeh.
Josip i Karla zajedno su od 2022. godine, a upoznala ih je njezina najbolja prijateljica.
- Meni iskreno nije jasno čime sam je osvojio. Mislim da je 12 liga iznad moje… Tako da ću reći da je jako zgodna, lijepa, pametna i duhovita i molim da to piše boldano u tekstu - rekao je Brakus ranije.
