Zvijezda serije 'San snova' prije svadbe ozlijedila zglob, ali slavlje nije stalo: 'Dobar sam'

Glumac Josip Brakus, zvijezda serije 'San snova', u subotu je izgovorio sudbonosno 'da' liječnici Karli Turudić. Mladenci su zavjete izmijenili pred obitelji i prijateljima, a iz crkve su izašli praćeni pljeskom, pjesmom, hrvatskom zastavom u pozadini i bakljama. Iako je, kako doznajemo od izvora bliskih glumcu, samo dan prije svadbe nezgodno iščašio zglob, ništa nije moglo pokvariti veselje. Liječnici su mu preporučili longetu, ali Brakus ju je odbio i na slavlje stigao sa štakom.

- Ma dobar sam - poručio je u subotu na Instagramu uz fotografiju natečenog stopala.

Foto: Instagram

Ozljeda je pala u drugi plan kad je krenula vesela svadba. Fešta je okupila brojne kolege i prijatelje, među kojima su bili i glumački kolege Borko Perić, Goran Navojec, Elizabeta Kordić i voditeljica Antonija Blaće. Slavilo se uz pjesmu, ples i smijeh do ranih jutarnjih sati. Brakus i Karla u jednom su trenutku preuzeli pozornicu. Brakus je sjeo za bubnjeve, Karla mu se pridružila i zajedno su rasplesali cijelu dvoranu

Foto: Instagram

Poseban detalj bila je i bijela zastavica s grbom Hajduka, Brakusova najdražeg kluba, koja je zauzela počasno mjesto među dekoracijom i dodatno naglasila glumčevu ljubav prema 'bilima'.

Foto: Instagram

Pravo slavlje zapravo je krenulo već u subotu prijepodne. Ispred zagrebačkog Kerempuha, kazališta čiji je Brakus član ansambla, okupilo se mnoštvo ljudi. Brakus je ranije za Story otkrio kako je zaprosio Karlu.

- Bili smo na jezeru Como u Italiji. George Clooney nažalost nije bio tamo, htjeli smo se i s njim malo podružiti. Bilo je lijepo, a da je bilo romantično, nadam se, ali to je više pitanje za Karlu - našalio se.

Foto: Instagram/

Karla je dodala da je prosidba bila vrlo romantična, a Brakus je priznao da je prije toga pitao njezina oca za dopuštenje.

- Njen tata je vojnik pa me bilo strah da ne bude tradicionalno - rekao je kroz smijeh.

Josip i Karla zajedno su od 2022. godine, a upoznala ih je njezina najbolja prijateljica.

- Meni iskreno nije jasno čime sam je osvojio. Mislim da je 12 liga iznad moje… Tako da ću reći da je jako zgodna, lijepa, pametna i duhovita i molim da to piše boldano u tekstu - rekao je Brakus ranije.