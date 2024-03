Zvijezda serije 'Stranger Things' priznala: 'Ne gledam filmove, a čak ni svoje. Predugo mi traju'

Zvijezda hit serije 'Stranger Things' Millie Bobby Brown (20) iznenadila je priznanjem da ne voli gledati filmove, čak niti one u kojima ona glumi. 'Ne gledam filmove. Ljudi mi prilaze i govore: 'Trebala bi pogledati ovaj film, promijenio bi ti život', na što ja njih pitam: 'Koliko dugo moram sjediti tamo?', ispričala je britanska glumica.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

- Moj mozak i ja ne volimo čak ni sjediti za vlastite filmove. Jednostavno ne mogu tako dugo sjediti i gledati u ekran. Ne znači da film nije briljantan - dodala je te istaknula kako njezin zaručnik Jake Bongiovi (21) nije poput nje.

- Moj zaručnik je veliki filmofil. On samo sjedi i gleda filmove cijeli dan, a ja to ne mogu. To je jedina stvar koju ne mogu sjesti i učiniti. Međutim, stvarno volim Laru Croft u Tomb Raideru, volim Mad Maxa - ispričala je na premijeri svoga filma 'Damsel'.

Ako uopće nekada pogleda film, kaže da u to vrijeme obavlja razne zadatke poput kuhanja i šišanja psa.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Inače, Millie je u travnju prošle godine putem Instagrama objavila da se zaručila za Jakea, sina glazbenika Jona Bon Jovija. Par je u vezi od lipnja 2022. godine.