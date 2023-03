Zvijezda serije 'Wednesday' zaključila: 'Da budem cmizdrava zbog nekog dečka? Ne želim to'

Jenna Ortega (20), svima trenutačno poznata po ulozi u seriji 'Wednesday', izjavila je kako za ljubav nema vremena i da je sretno slobodna.

- Mrzim biti cmizdrava zbog dečka. To je problem s mnogo ženskih likova, mnoge od njih su orijentirane na muškarce, ono što izražavaju ili osjećaju temelji se na položaju muškarca i njegovoj priči - rekla je nedavno za magazin ELLE.

Ne želi biti u vezi, jer joj kako je objasnila sama pomisao na joj prevrće želudac.

- Možda sam previše opsjednuta svojim poslom, ali pomisao na veze mi stvara stres. Također, biti toliko ranjiv s nekime, nekoga tako dobro upoznati i imati nekoga da te vidi takvu kakva zapravo jesi... Moj mozak zna da ne trebam o tome razmišljati sada - dodala je Jenna.

Ona je u potpunosti posvećena svojoj karijeri te kaže da osjeća pritisak da nekoga ne iznevjeri, kako privatno, tako ni profesionalno.

- Bojim se da ću razočarati ljude u svom životu, pa čak i ljude u javnosti. Želim ispuniti očekivanja ljudi, to je nešto s čim se trebam naučiti nositi, ali se također bojim da će me možda netko predobro upoznati i shvatiti da ja nisam sve to - priznala je mlada glumica.

- Nevjerojatno su mi lijepe riječi koje čujem o sebi preko drugih ljudi. Osjećam se kao da me samo ljudi u mom životu vide na način na koji ja sebe zapravo ne vidim - poručila je Jenna.

