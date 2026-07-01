Zvijezda Smrtonosnog oružja otkrila: Bolujem od Alzheimera

Danny Glover (79) otkrio je kako mu je 2022. godine dijagnosticirana Alzheimerova bolest te kako su mu se usporili pokreti, govor i pamćenje, no da je i dalje aktivan, sudjeluje u raznim događanjima i druženjima.

- Kako bolest bude napredovala, siguran sam da će stvari biti drugačije - kazao je glumac, četverostruki dobitnik Emmyja, dodavši da je spreman suočiti se s bolešću uz podršku obitelji.

Zagreb: Američki glumac Danny Glover na tretmanu pomlađivanja u Poliklinici Poliderma | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album

Zvijezda 'Smrtonosnog oružja' odlučila je istupiti u javnost i progovoriti o bolesti, kako bi pomogao pomoći svijest o Alzheimeru. Holtova kći Mandisa kazala je kako je 'vrlo važno' da njezin otac ima 'kontrolu nad vlastitom pričom, vlastitim životnim putem'.

- To je zaista važno. I sada je pravi trenutak. Koji bolji trenutak nego sada da on sam govori o sebi? To je važno jer ljudi ponekad postavljaju pitanja, a ja ne želim biti neiskrena osoba i reći: ‘Oh da, sve je u redu. Sve je odlično, rekla je Mandisa u razgovoru za Today.