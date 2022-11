Zvijezda srpskog realityja u 47. godini otkrila da je trudna pa javila: Tužni smo, ništa od bebe

Reality zvijezda Alis Adaktar (47) podijelila je tužnu vijest sa svojim obožavateljima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Alis je nedavno objavila kako čeka bebu, a sada je sve rastužila viješću o spontanom pobačaju koji se dogodio nekoliko dana prije njezinog rođendana.

- Sretan mi rođendan. Hvala svima na divnim željama i čestitkama. Nakon burnih životnih dana ipak sam odlučila proslaviti rođendan, jer moj životni moto je prihvatiti sve što život nosi i lijepo i manje lijepo jer nikad ne znamo zašto je to najbolje za nas. Ono što želim reći je da prinove u obitelji Adaktar neće biti od mene, nažalost, unatoč mojoj iskrenoj želji, jer na neke stvari se jednostavno ne može utjecati, one se dogode same od sebe. Znam da sam bila inspiracija i poticaj mnogim ženama da se odluče roditi u kasnijoj dobi, ali isto tako znam da ću biti utjeha mnogim ženama koje su se našle u istoj situaciji. Puno mi znači podrška moje obitelji i svih vas koji me pratite i suosjećate sa mnom, ali izgleda da život ima druge planove za mene, idemo dalje - obratila se Alis fanovima.

Alis je nedavno saznala da je trudna, a za Pink.rs je rekla kako joj nije bilo svejedno te kako se suočila s mnoštvom negativnih komentara.

- Svoj sam život oblikovala prema sebi i živjela život kakav sam oduvijek željela. Kad se to dogodilo, naravno da sam razmišljao o mnogim mogućnostima i pitao se želim li potpuno promijeniti svoj svakodnevni život, pogotovo u ovim godinama. S druge strane, radilo se o jednom životu. Dugo sam vagala, ali iako sam svjestan svih rizika, želim vjerovati da se sve dogodilo s razlogom. Odluka da zadržim dijete je samo moja jer sam majka, a uostalom, život čovjeka se ne mijenja dolaskom djeteta - rekla je.

Foto: Instagram/Alis Adaktar

Najčitaniji članci