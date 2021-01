Možemo potvrditi da Dustin ima rak. Otkrit će više informacija čim budu dostupne, a on se sprema za daljnje događaje. Molimo sve da poštuju Dustinovu privatnost u ovo teško vrijeme. Cijenimo pozitivne misli i molitve, stoji u objavi na službenoj Facebook stranici glumca Dustina Diamonda (44).

POGLEDAJTE VIDEO: Diamond kao 'Screech' u seriji

Podsjetimo, glumac je početkom tjedna bio hitno hospitaliziran nakon što je osjetio bolove po cijelom tijelu, a uplašio se kad je napipao izraslinu na vratu.

- Nažalost, sve upućuje na to da je rak. Njegova obiteljska medicinska povijest također Dustinu ne ide u prilog - rekao je tad njegov tim za TMZ, a sumnje su se sad obistinile.

Karcinom je trenutno u četvrtom stadiju, a svjesni su u glumčevom timu kako je situacija ozbiljna.

- Ići će na testiranje, ne osjeća se dobro. Trenutno je u bolnici na Floridi, a nadamo se da će se brzo oporaviti - rekli su iz glumčevog tima za Today show.

Američki mediji tvrde da zvijezda serije 'Saved by the bell' koja se prikazivala devedesetih godina prošlog stoljeća već prima kemoterapiju. TV serija 'Saved By The Bell' prikazivala se od 1989. do 1993., a nekolicina glumačke postave pojavljivala se u sličnim projektima i kasnije. Ipak, nitko nije napravio veliku, 'pravu' holivudsku karijeru.