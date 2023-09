Zvijezda 'The Kissing Bootha' se udala na romantičnoj Mallorci

Američka glumica Joey King (24) i redatelj Steven Piet (32) vjenčali su se u subotu na španjolskom otoku Majorci, u krugu obitelji i prijatelja, prenosi People.

Par se upoznao 2019. kad je Piet režirao dvije epizode serije 'The Act', u kojoj je King imala glavnu ulogu.

Glumica je prošlog ožujka na Instagram profilu objavila fotografije sa zaruka. Redatelj ju je zaprosio 2. veljače 2022., na njoj posebno značajan datum.

- Nisam mislila da sreća može biti toliko snažna da ti oduzme dah iz pluća, preplaviti svaki dio tijela da si ne možeš pomoći, suze radosnice same dolaze. Nisam znala da se prisutnost neke osobe i njegovo srce mogu osjećati kao doma. Nikad dok te nisam upoznala - napisala je u opisu fotografije.

Foto: Instagram/Joey King

On je opisao trenutak prosidbe kao jednostavno savršen, uz lagani povjetarac i 'svoju najbolju prijateljicu'. U svibnju su zajedno proslavili i njegov 32. rođendan, a ranije ovog tjedna, par je otputovao u Portugal, odakle su podijelili romantične fotografije.

King je iznenadila i fotografijama s bijelim velom u Napa Valleyju, gdje je u vinariji s prijateljima i obitelji proslavila djevojačku večer.

Najpoznatija je po ulogama u filmovima 'The Kissing Booth' te nedavnoj uspješnici, 'Bullet Train', dok je Piet, uz 'The Act', režirao 'Uncle John' i 'Channel Zero'.