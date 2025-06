Zvijezda 'The Officea' iskreno: Kad je Carell otišao, bilo je baš kaotično. On je bio motor serije

Američki glumac Rainn Wilson, poznat po ulozi Dwighta Schrutea u kultnoj humorističnoj seriji 'U uredu' (The Office), nedavno je gostovao u podcastu 'Good Guys', gdje je iskreno govorio o izazovima s kojima se ekipa suočila nakon odlaska Stevea Carella 2011. godine.

Foto: YouTube screenshot

Carell, koji je utjelovio legendarnog Michaela Scotta, bio je, kako kaže Wilson, 'pokretač komedije' u seriji, a njegov iznenadni odlazak ostavio je prazninu koju je bilo teško nadomjestiti.

- Kada je Steve otišao, nastao je određeni kaos. Tražili smo novi ton serije, pitali se tko je sada glavna figura, kako ćemo pričati ove priče bez, znate, komičnog motora serije, bez Michaela Scotta i bez jednog od najvećih američkih komičara u središtu svega. To je bio veliki izazov - rekao je Wilson u razgovoru s voditeljima podcasta Joshom Peckom i Benom Sofferom.

Ipak, njegov odlazak, priznaje Wilson, nije bio potpuno neočekivan.

- Znali smo da će otići već dugo vremena. Već tada je bio velika filmska zvijezda - dodao je.

Nakon što je napustio seriju 'U uredu', Carell se u potpunosti posvetio filmskoj karijeri, snimivši niz uspješnih filmova poput 'Ta luda ljubav' (Crazy, Stupid, Love), animirane franšize 'Kako je Gru ukrao mjesec' (Despicable Me), 'Začin za brak' (Hope Springs) i 'Ljeto za sjećanje' (The Way Way Back).

Tijekom šest godina u seriji, Carell je za svoju ulogu Michaela Scotta šest puta bio nominiran za prestižnu nagradu Emmy u kategoriji najboljeg glumca u humorističnoj seriji. Iako nikada nije osvojio kipić, uloga mu je otvorila vrata Hollywooda i učvrstila status jednog od najprepoznatljivijih lica američke televizije.

Foto: youtube screenshot

Wilson je podsjetio i na Carellove filmske uspjehe dok je još snimao hit-seriju.

- Radio je tada velike komedije poput Burt Wonderstone, pa Get Smart, zbilja se ne mogu sjetiti svih naslova, ali to su bili filmovi koji su igrali u tisućama kina diljem Amerike. Naravno da će napustiti seriju kada mu se takva prilika otvorila - zaključio je Wilson.

Serija 'U uredu' nastavila se još dvije sezone bez Carella, a završila je 2013. godine, kada je Steve ipak iznenadio gledatelje povratkom u emotivnoj završnici.

Za sve obožavatelje kultne serije stiže i dobra vijest, nova verzija nazvana 'The Paper', snimana u formi mockumentaryja poput originala, premijerno će biti prikazana na streaming platformi Peacock u rujnu ove godine.