Kakav hit! Dwight iz 'Officea' je napisao tekst za uvodnu špicu serije: Poslušajte kako zvuči...

Ako ne možete, a da ne pjevušite uvodnu pjesmu serije 'U uredu' (The Office) svaki put kad je ponovno gledate, Rainn Wilson (59) ima iznenađenje za vas. U ekskluzivnom isječku iz nadolazeće epizode podcasta 'Hasan Minhaj Doesn’t Know', koja će biti objavljena 16. travnja, glumac poznat po ulozi Dwighta Schrutea u svih devet sezona kultne serije otkrio je stihove koje je sam napisao za uvodnu glazbu, i to prije mnogo godina.

Voditelj Minhaj podsjetio je Wilsona da je u svojoj autobiografiji 'The Bassoon King' iz 2015. spomenuo kako je napisao tekst za naslovnu pjesmu, ali ga nije uključio u knjigu.

- Rekao si: 'Možda ti ih jednog dana otpjevam' - prisjetio se Minhaj. Uz malo nagovaranja, Wilson pristao je napokon ih podijeliti s javnošću.

- Prošlo je jako puno vremena - rekao je glumac, dodajući kako se morao prisjetiti stihova čitajući ih s mobitela. Iako su stihovi duhoviti i karikirani, u pravom duhu Dwightove preuveličane samopercepcije, nisu potpuno neočekivani za fanove.

Foto: Instagram/Rainn Wilson

- Budimo realni, to je serija o Dwightu - zaključio je svoju verziju naslovne pjesme.

U podcastu je Wilson otvoreno progovorio i o teškim trenucima tijekom snimanja serije, rekavši kako je to zapravo bilo jedno od 'najnesretnijih razdoblja' njegova života, navodi People. Unatoč uspjehu serije, njegov unutarnji poriv za većim postignućima nije ga napuštao.

- Moj ego je stalno tražio više - prisjetio se Wilson pa dodao: 'Zašto sam samo televizijska zvijezda? Zašto nisam filmska zvijezda? Zašto ne dobivam bolje ponude?'. Dodao je da je osjećaj stalne duhovne gladi ono što Budizam naziva 'gladnim duhom', težnjom za nečim što stalno izmiče.

Naglasio je kako nije osjećao ljubomoru prema kolegama poput Johna Krasinskog, Stevea Carella i Eda Helmsa koji su ostvarili zapaženije filmske karijere, već da je istinski bio sretan zbog njihovog uspjeha, samo je i sam čeznuo za 'nečim više'. Govoreći o naslijeđu serije, koja je ove godine proslavila 20. godišnjicu, Wilson je priznao kako nikada nisu mogli zamisliti da će serija imati toliko emocionalno značenje za gledatelje.

Foto: Youtube/Screenshoot

- Dok smo radili na 'U uredu', posljednje o čemu smo razmišljali bilo je: 'Kako ćemo pružiti utjehu i radost obiteljima diljem svijeta?' - rekao je Wilson pa dodao: 'A upravo to je ono na što smo danas najponosniji, to jest koliko ta serija znači ljudima'.