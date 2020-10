Zvijezda 'Tiger Kinga' priznala da je biseksualka: 'Nisam nikad bila sa ženom, ali mogla bih...'

Bila sam orijentirana na muškarce, no nisam imala majčinske instinkte ili nešto slično. Nisam se nikada ni igrala s lutkama. Oduvijek sam se smatrala biseksualkom, rekla je glumica

<p>Glumica <strong>Carole Baskin</strong> (59), zvijezda serije 'Tiger King', progovorila je o svojoj seksualnosti nakon što je eliminirana iz serije 'Dancing in the Stars'. <a href="https://www.nme.com/news/tv/tiger-king-carole-baskin-comes-out-bisexual-2792371" target="_blank">Strani mediji</a> pišu kako je priznala da se prvi put osjećala dijelom queer zajednica tijekom svojeg prvog braka.</p><p>- Bila sam zaručena s psihologom, a on se bavio s LGBT zajednicom. Bilo je to razdoblje kada je AIDS pustošio svijetom, a ljudi su gubili svoje najmilije. Tada sam se jako zbližila s ljudima u toj zajednici - ispričala je Baskin i rekla kako osjeća da se vjerojatno rodila u pogrešnom tijelu. </p><p>- Bila sam orijentirana na muškarce, no nisam imala majčinske instinkte ili nešto slično. Nisam se nikada ni igrala s lutkama. Oduvijek sam se smatrala biseksualkom. Iako nikada nisam bila sa ženom, mogla bih jednako lako imati ženu isto kao muža - priznala je glumica. </p><p>Inače, serija 'Tiger King' trenutačno se imitira na Netflixu. Hvaljena dokumentarna serija prati sukob vlasnika privatnih zooloških vrtova s egzotičnim životinjama u SAD-u i udruge za zaštitu životinja, prevođenu izvjesnom Carole. Iako osuđen za pokušaj ubojstva, glavni protagonist serijala <strong>Joe Exotic</strong> (57) kod mnogih je izazvao simpatije zbog svog osebujnog stava i izgleda.</p><p>Dok Exotic u zatvoru služi kaznu za pokušaj ubojstva Baskin, koja je u međuvremenu došla u posjed njegovog zoo imanja, još jedan njegov svojedobno veliki konkurent, <strong>Jeff Lowe</strong>, na slobodi ima velike planove. </p><p>- Prikazat ću kakav je zaista život nekoga tko posjeduje jedan veliki zoo i brine o životinjama, a u isto se vrijeme mora boriti s kojekakvim udrugama za zaštitu životinja - najavio je Jeff.</p><p> </p><p> </p><p> </p>