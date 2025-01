Zvijezda 'Top Geara' se razvodi: 'Nakon zajedničkih 28 godina, našem braku došao je kraj...'

Popularni voditelj poznate britanske emisije o automobilima 'Top Gear', Richard Hammond, objavio je da se razvodi nakon 'nevjerojatnih, zajedničkih 28 godina' od supruge Amande 'Mindy' Hammond, javlja Mirror. Hammond je vijest objavio na X-u (bivšem Twitteru).

UK Film Premiere - Mission:Impossible Ghost Protocol - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Male novosti od nas: prošlog Božića bili smo zajedno kao obitelj, a ove godine ćemo i dalje biti obitelj, samo u malo drugačijem obliku. Naš brak dolazi kraju, ali imali smo predivnih 28 godina zajedno i dvije nevjerojatne kćeri - započeo je voditelj objavu pa dodao:

- Uvijek ćemo biti dio života jedno drugoga i ponosni smo na obitelj koju smo stvorili. Nećemo dalje komentirati i iskreno se nadamo da će naša privatnost, kao i privatnost naše djece, biti poštovana u ovim trenucima. S ljubavlju, Richard i Mindy.

Brojni pratitelji poželjeli su sreću i svako dobro uskoro bivšim partnerima. Richard je sa suprugom dobio dvije kćerke, Isabellu i Willow.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Yahoo navodi kako je voditelj suprugu upoznao 1995. u jednoj londonskoj PR tvrtki gdje su oboje bili zaposleni, a u bračnu luku uplovili su 2002. godine.

Najveći izazov s kojim su se suočili bila je teška prometna nesreća 2006. godine zbog koje je Hammond bio u komi dva tjedna, a Mindy je to razdoblje danonoćno pazila i pomagala suprugu u oporavku. Nesreća se dogodila 20. rujna 2006. tijekom snimanja showa 'Top Gear' kada je Richard vozio dragster s raketnim pogonom nazvan 'Vampire'.

Tijekom jedne vožnje, pri brzini od preko 460 km/h, prednja desna guma eksplodirala, što je uzrokovalo gubitak kontrole nad vozilom. 'Vampire' se nekoliko puta prevrnuo prije nego je završio na travnatoj površini. Hitno je prebačen u bolnicu, a voditelj je pretrpio ozbiljna oštećenja mozga, što je utjecalo na njegovo pamćenje, emocije i kognitivne sposobnosti.

- Bilo je uznemirujuće kada me, rano nakon nesreće, Richard pogledao iz svog bolničkog kreveta i rekao: 'Ljupka si, ali nisi moja žena'. Kad sam ga ispravila, odgovorio je: 'Ne, ti nisi moja žena, moja žena je Francuskinja'. Doista, kad su ga pustili kući pet tjedana kasnije, postalo je jasno da Richardov gubitak pamćenja nije kratkotrajna bolest - svojedobno je Mindy ispričala za Telegraph.

NHS Heroes Awards - London | Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL/Nathan Howard/REUTERS

Par se borio s Richardovim promjenama raspoloženja i on je postao sklon depresiji zbog ozljede mozga. Njegovo je kratkoročno pamćenje bilo oštećeno padom i nije mogao zadržati informacije dulje od 10 sekundi. Umjesto toga, par bi uvijek iznova vodio iste razgovore dok bi Richard gubio trag i ponavljao istu rečenicu.

Foto: Amazon/The Grand Tour

Voditelj je 2017. ponovno doživio težu nesreću, ali izašao je s lakšim posljedicama. Tada je u Švicarskoj snimao kadrove za serijal 'The Grand Tour' kojeg je vodio zajedno s Jeremyjem Clarksonom. Voditelj je jurio bijelim Rimčevim superautom Concept One pa sletio s ceste. Auto se prevrnuo, smrskao i zapalio.

Po ozlijeđenog Richarda došao je avion koji ga je prebacio u obližnju bolnicu.

- Svi su se bojali za Hammonda, no on je ispao pravi srećković i iz nesreće je izašao tek s ozlijeđenim koljenom - kazao je jedan od svjedoka, prenio je tada The Sun.