Zvijezda turskih sapunica Ilhan Sen: Prije glume bavio se poslom koji će mnoge iznenaditi

Ilhan Sen, zvijezda turskih sapunica, kojeg trenutno gledamo u seriji 'Ljubav, razum i osveta' i 'Nasljednik' dugo je godina prije glume, gradio karijeru u potpuno drugom svijetu - onom građevine i mode.

Rođen je u bugarskom Šumenu 1987. godine, a u Istanbul su se njegovi roditelji preselio kad je bio jednogodišnjak. Diplomirao je kao inženjer građevinarstva na Tehničkom sveučilištu Yldz. No to nije bio njegov put.

Njegova karijera je krenula kada je pobijedio na natjecanju Best Model of Turkey 2009. Taj uspjeh ga je lansirao na međunarodnu scenu, gdje je osvojio titulu najboljeg modela Europe i nakon nje nosio revije za prestižne brendove među kojima su Dolce & Gabbana i Armanija.

Nakon modelinga okrenuo se glumi. Pohađao je satove kod turskih pedagoga. Njegov prvi korak u svijetu glume bio je u nagrađivanom kratkom filmu "Perspective", a na televiziji se prvi put pojavio 2018. godine u drami "Mehmed: Bir Cihan Fatihi". Uslijedile su uloge u "ahin Tepesi" i "Ramo".

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Iako je veoma popularan, nastoji privatni život zadržati izvan medija. U vezi je s glumicom Pnar Gülkapan, no rijetko se pojavljuju u javnosti. Velika ljubav mu je i sport - igrao je za mlađe uzraste Fenerbahçea, a skija i jaše. Zaljubljenik je i u filmove, književnost, ali i glazbu te svira gitaru.