Zvijezda turskih serija tajno se oženila: 'Moja obitelj nije ništa znala, baš smo ih iznenadili!'

Serija 'Obiteljske tajne' dobila je Emmy za najbolju telenovelu. Prije nje je i 'Bit ćeš moja' također osvojila istu nagradu u istoj kategoriji. U obje Kaan Urgancioglu (42) ima glavne muške uloge.

'Obiteljske tajne' gledamo na RTL-ovoj platformi Voyo, Kaan u njoj igra tužitelja Ildriz Kaya, a partnerica mu je Pinar Deniz, koja glumi prodornu odvjetnicu Ceylin.

Njih dvoje su bili partneri i u velikoj uspješnici 'Ask 101'. Već od prvih epizoda 'Obiteljskih tajni' o njima dvoma pisali su kao o paru. Ulje na vatru dolio je Pinarin prekid s dečkom Yigitom Kirazcijem. Njih dvoje su i otpratili jedno drugo na Instagramu, što je medijima i javnosti bio dovoljan znak da se njihova ljubav završila.

Naravno, odmah je pronađen i 'krivac' za to: Kaan Urgancioglu. Prema pisanju turskih tabloida, Yigit je bio izuzetno ljubomoran nakon posljednje epizode prve sezone u kojoj se Pinar i Kaan strastveno ljube.

Foto: Instagram

Kirazciju je to zasmetalo, smatrao je da je Pinar unijela možda i previše emocije u scenu. Ta ljubomora je navodno bila glavni razlog raskida veze Pinar i Yigita. Glumački par slaže se da je pred kamerama kompatibilan, ali ističu da se to ne odnosi i na privatni život. U seriji su silno zaljubljeni, no privatno su dobri prijatelji. Crv sumnje ubacio je upravo Kaan, kad je na objavu Pinar Deniz s Filmskog festivala u Cannesu odgovorio emotikonom srca. Podržao je prijateljicu i kolegicu, ali i probudio maštu mnogih ljudi. Novinari nisu prestajali salijetati Pinar s pitanjima o emotikonu.

- Moj partner, moj prijatelj. On će, naravno, staviti emotikone u obliku srca. Moja potpora, što bi to drugo bilo? Bila bih ponosna da i on ode, da se pokaže svijetu. Ispod toga bih napisala i 'volim te', nema ništa loše u tome. Sviđa mi se naravno, radimo zajedno tri godine. Volim njegovu humanost i volim ga kao glumca. Jako mi je vrijedan - rekla je Pinar.

Igru toplo-hladno s pratiteljima i emocijama oko Pinar opet je završio Kaan. Ni manje ni više nego vlastitim tajnim vjenčanjem. Glumac se u svibnju ove godine vjenčao s Burcu Denizer, čime je ponajviše iznenadio svoju obitelj. Jer o svečanom činu nitko nije znao - ništa.

- To je bilo iznenađenje i za moju obitelj. Znali su da možemo napraviti ovakvo što, ali nisu znali da ćemo biti ovako ludi, brzi i sretni - rekao je glumac. Dodao je da je njegova supruga željela jednostavno vjenčanje, a obitelji su obavijestili tako da su im poslali snimku svečanog čina.

Foto: Instagramž

- Napravili smo slatko iznenađenje svima - rekao je Kaan. Glumac koji osvaja svijet rođen je 8. svibnja 1981. u Izmiru. Otac mu je Turčin, a majka vuče albanske i arapske korijene. Studirao je u glumačkom studiju Stella Adler u New Yorku, a magistrirao je na odsjeku za film i dramu na Sveučilištu Kadir Has u Istanbulu.

Zanimljivo je da glumac rođen 9. svibnja slavi rođendan 8. svibnja. Taj datum je i tražio da stoji u svim dokumentima.

- Zapravo, majka me htjela roditi 8. svibnja, na isti dan kad je rođen i njezin otac, ali sam joj radio neke probleme iznutra i nije uspjela. Prenijela me jedan dan pa se 8. svibnja slavi kao moj rođendan. Moje saznanje o ovoj priči je došlo kasnije, kad sam već imao 18 godina. Dakle, rođen sam 9., ali da ne uvrijedim svoju majku, i dalje prihvaćam proslave 8. u mjesecu - pojasnio je glumac, koji je ove godine sav prihod od rođendana darovao Egejskoj fondaciji za suvremeno obrazovanje ECEV.

Na svom profilu prethodno je napisao: 'Ove godine, ako želite, najbolji poklon koji mi možete dati bit će donacije koje ćete dati Egejskoj fondaciji za suvremeno obrazovanje kako biste bili nada za obrazovanje učenika. Ako dijete više čita, budućnost će biti bolja! Hvala vam puno na podršci', pozvao je na humanu gestu prijatelje.

Kaan je prvi put pred kamere stao u seriji 'Karaoglan', a lik Emira u seriji 'Bit ćeš moja' donijela mu je popularnost u svim zemljama gdje se serija emitirala. Nakon toga snimio je nekoliko filmova u turskoj i svjetskoj produkciji. Kao glavni negativac Emir stalno je smišljao spačke Nihan i Kemalu koje su igrali Neslihan Atagül i Burak Özçivit. Tad se puno pisalo o seriji, a nerijetko se moglo pročitati kako Kaan i Burak nisu u dobrim odnosima. I sam Urgancioglu bio je iznenađen za zanimanjem javnosti pa se znao nositi i s pitanjima tipa je li ljubomoran na Buraka.

- Lud sam za Burakom Özçivitom. On je vrlo zgodan i talentiran. Želim biti dobar kao on - odgovarao je i krenuo put svijeta. Kaan je 2018. imao epizodnu ulogu u američkoj seriji 'Tom Clancy's Jack Ryan', a vijest o kojoj se puno pričalo 2021. bila je i službeno potvrđena.

Kaan Urgancioglu dobio je ulogu u filmu Guya Ritchieja 'Operation Fortune'! Potvrdio je to glumac osobno kad je na Instagramu objavio fotografiju sa snimanja filma. Tako je u svoj bogat CV upisao još jedan međunarodni projekt.