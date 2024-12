Zvijezda 'Wednesday' snimila 'vruću' scenu sa samo 19 godina

Jenna Ortega (22), koji mnogi poznaju po Netflixovoj seriji 'Wednesday', iznenadila je publiku scenom u posljednjem filmu 'Millerova djevojka'. Naime, snimila je nekoliko 'vrućih' scena s Martinom Freemanom (52), koje su se ubrzo proširile internetom. Neki su komentirali kako im je bilo nelagodno gledati s obzirom na njihovu razliku u godinama, a neki su se prisjetili i još jedne scene, koju je glumica ranije snimila.

Naime, mlada glumica je snimila 2022. godine horor film 'X'. U jednoj sceni, tada 19-godišnja Ortega, morala se skinuti i odglumiti seks scenu s Kid Cudijem, koji je tada imao 37 godina.

Foto: Imdb

U jednom intervju glumica je izrazila svoje uzbuđenje što je bila dio te priče.

- Bila sam jako željna raditi film jer je to nešto što nikada prije nisam radila - rekla je, pišu strani mediji.

Ipak, otkrila je da njezina scena seksa 'isprva nije bila zamišljena u scenariju'.

- To je došlo kasnije. Bilo je to preokretanje stereotipa i uzimanje za ulogu nekoga koga zapravo ne biste očekivali vidjeti na toj poziciji. Mislim da to pridonosi spontanosti samog filma - objasnila je Ortega.

Inače, film 'X' sada je dostupan na platformi Amazon Prime Video, a 'Millerova djevojka' izašla je u siječnju ove godine.