'Vrući' poljupci slavne pjevačice i Netflixove zvijezde u spotu

Izašao je novi glazbeni spot Sabrine Carpenter (25) za pjesmu 'Taste', s njezinog novog albuma 'Short n' Sweet'. Spot je prikupio više od 14 milijuna pregleda u manje od 24 sata i prvi je u YouTube trendingu na svjetskoj razini. U spotu, koji podsjeća na horor-komediju, glavnu ulogu dobila je zvijezda Netflixove serije 'Wednesday', Jenna Ortega (21).

U spotu se Sabrina i Jenna bore za srce jednog muškarca, ima tu oružja i krvi, no posebnu pažnju privukla je scena u kojoj su djevojke razmijenile poljubac.

Sa stihom 'You'll just have to taste me when he's kissin' you' odnosno 'osjetit ćeš i mene dok te on ljubi', koji pjeva Sabrina u spotu je prikazana scena poljupca.

Foto: Screenshot Youtube

POGLEDAJTE SPOT:

Spot je režirao Dave Meyers. a neki obožavatelji pjevačice su pisali kako ih neke scene podsjećaju na filmska djela Quentina Tarantina, ali i starijih klasika poput Hitchcockovog Psiha.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Inače, Sabrina je kantautorica i glumica iz Quakertowna u Pennsylvaniji. Njeni posljednji singlovi su Feather, Espresso i Please Please Please, koji su joj donijeli svjetsku slavu.